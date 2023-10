Heimkehr des Krieges

Chris Emil Janßen/IMAGO Boris Pistorius präsentiert seine Kriegstüchtigkeit auf einem Kampfpanzer

Sollte irgend jemand noch die Hoffnung gehegt haben, Deutschlands herrschende Klasse könne in den aktuell heftig eskalierenden globalen Konflikten ein wenig bremsen: Verteidigungsminister Boris Pistorius hat dieser Hoffnung am Sonntag abend eine klare Absage erteilt. »Wir müssen uns wieder an den Gedanken gewöhnen«, erklärte er in der Sendung »Berlin direkt«, »dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könnte.« Was unter »in Europa« zu verstehen ist, führte Pistorius nicht aus. Da man aber unterstellen darf, dass er die Ukraine nicht zu einem Teil Asiens erklären wollte, muss er andere Regionen gemeint haben, die noch näher am deutschen Zentrum des Kontinents liegen, vielleicht sogar einen Krieg auf deutschem Territorium selbst. »Wir müssen kriegstüchtig werden«, forderte der Sozialdemokrat, »wir müssen wehrhaft sein.« Und das auf allen Ebenen.

Zunächst trifft das die Bundeswehr. Die wurde jahrzehntelang darauf orientiert, vor fremden Küsten Piraten zu jagen oder mit Blauhelm im Sahel zu patrouillieren. Für die Kriege, auf die sich die herrschende Klasse vorbereiten zu müssen meint, reicht das nicht mehr. Kanzler Olaf Scholz hat deshalb bekanntlich die »Zeitenwende« ausgerufen und den ersten finanziellen Schock, den die Aufrüstung der Bundeswehr oberhalb des altgewohnten Deutschland-Tempos mit sich bringt, mit der Bereitstellung des vielzitierten »Sondervermögens« aufgefangen. Über den Begriff meckert selbst der Bundesrechnungshof: »Sonderschulden« müsse es heißen, schrieb er kürzlich. Nun werden die Sonderschulden laut Pistorius spätestens in vier oder fünf Jahren aufgebraucht sein. Dann müssen dem Minister zufolge jedes Jahr 20 Prozent mehr in die Truppe gesteckt werden, gut zehn Milliarden Euro also – oder, das schlug Vizekanzler Robert Habeck am Wochenende vor, man nimmt einfach neue Sonderschulden auf. Die nächsten Kriegskredite also.

Und nein, Geld ist nicht alles. Solle Deutschland »kriegstüchtig« sein, dann müsse man nicht bloß die Bundeswehr, sondern auch »die Gesellschaft dafür aufstellen«, erklärte Pistorius am Sonntag abend. Zum einen gebe es »kein Land auf der Welt, in dem so schlecht über die eigenen Streitkräfte geredet« werde wie in der Bundesrepublik, beschwerte sich der Minister Ende vergangener Woche bei seinem Antrittsbesuch in der Bundeswehr-Führungsakademie. Das muss schnellstens aufhören: Abteilung, kehrt! Pistorius mahnte jedoch auch, durchdacht vorzugehen. Schließlich sei Kriegsgefahr für alle, die seit 1990 sozialisiert worden seien, immer nur in fernen Weltgegenden akut aufgetreten. Man müsse die Bevölkerung nun an den Gedanken gewöhnen, der Krieg könne heimkehren: »Das ist ein echter Mentalitätswechsel.« Einer »Mentalität der Kriegsfähigen« in Deutschland zum Durchbruch zu verhelfen, das ist also eine der Aufgaben, vor der sich die herrschende Klasse zur Zeit sieht. Man sollte sie damit nicht durchkommen lassen.