Syrien: Angriffe von Miliz und Israel

Tel Aviv. Am Montag sind nach Angaben einer Miliz erneut US-Militärstützpunkte in Syrien angegriffen worden. Die Gruppe »Islamischer Widerstand im Irak« erklärte, Raketen auf die »Besatzungsbasis Koniko« im Osten des Landes abgefeuert zu haben. Das US-Militär äußerte sich bisher nicht. Über mögliche Opfer war zunächst nichts bekannt. Israels Armee erklärte, als Reaktion auf Raketenangriffe erneut Ziele in Syrien beschossen zu haben. Ein Kampfflugzeug habe »militärische Infrastruktur« auf syrischem Boden getroffen, teilte das israelische Militär in der Nacht zum Montag mit. Bei der syrischen Nachrichtenagentur SANA hieß es unter Berufung auf eine Militärquelle, der »israelische Feind« habe »einen Angriff aus der Luft aus Richtung des besetzten syrischen Golan« gestartet, »der zwei Stellungen unserer Streitkräfte im Umland von Deraa zum Ziel hatte« und zu »einigen materiellen Schäden« führte. (dpa/jW)