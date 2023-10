EU-Chefin auf Balkantour

Pristina. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen plant in den kommenden Tagen Besuche in verschiedenen Balkanstaaten. Dies wurde am Montag aus Brüssel mitgeteilt. Im Kosovo will von der Leyen die bilaterale Zusammenarbeit erörtern und den Staats- und Regierungschefs der Region den »EU-Wachstumsplan für den Westbalkan« im Detail vorstellen. (dpa/jW)