Tote nach Hurrikan in Mexiko

Acapulco. Nach dem verheerenden Hurrikan »Otis« an der mexikanischen Pazifikküste ist die Zahl der registrierten Todesopfer auf 48 gestiegen. Sechs weitere Personen wurden noch immer vermisst, wie die mexikanische Regierung am Sonntag (Ortszeit) mitteilte. Der Hurrikan war mit der höchsten Stufe 5 in der Nacht zum Mittwoch auf die Küste getroffen. In nur zwölf Stunden hatte er sich von einem Tropensturm zu einem gefährlichen Hurrikan entwickelt. Über Land verlor er dann an Kraft und löste sich schließlich auf. (dpa/jW)