Referendum zu Mine in Panama geplant

Panama-Stadt. In Panama hat Präsident Laurentino Cortizo nach tagelangen Protesten gegen die Ausbeutung einer Kupfermine durch ein kanadisches Unternehmen eine Volksabstimmung angekündigt. Das Ergebnis werde für die Regierung bindend sein, sagte Cortizo am Sonntag (Ortszeit). Tausende Menschen haben seit Tagen im ganzen Land gegen den von der Regierung geschlossenen Vertrag mit First Quantum Minerals protestiert. Laut dem im Oktober vom Parlament gebilligten Vertrag darf die Firma im Projekt Cobre Panama mindestens 20 Jahre lang Kupfer im Tagebau abbauen – mit der Option auf eine Verlängerung um weitere 20 Jahre. (AFP/jW)