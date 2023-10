Jordanien will US-Raketen

Amman. Als Reaktion auf den Gazakrieg hat Jordanien bei den USA um Hilfe bei der Verstärkung seiner Grenzen nachgefragt. Die US-Seite sei um die Verstärkung des jordanischen Luftverteidigungssystem mit »Patriot«-Raketen gebeten worden, so ein Sprecher der Armee am Sonntag abend. Das Königreich hatte zuvor bereits vor einer Ausweitung der jüngsten Eskalation im Nahostkonflikt auf die Region gewarnt. Jordanien ist seit langem ein enger Verbündeter der USA. Das US-Verteidigungsministerium hatte vor einigen Tagen schon eine Verlegung mehrerer solcher Systeme in die Region angekündigt. Außerdem wurden weitere Waffensysteme und Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer gebracht. Auch Luftwaffengeschwader sind bereits in die Region geschickt worden. (dpa/jW)