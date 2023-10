jW Diskutanten auf dem Podium: Der US-Journalist Russ Bellant (M.) mit Stefan Huth (l.), jW-Chefredakteur, und Arnold Schölzel (r.), jW-Autor und ehemaliger Chefredakteur

Aus den Vorträgen des Konferenztages ging eines glasklar hervor: Ohne das Interesse mächtigerer Subjekte an ihrem Wirken – erst des deutschen Faschismus und nach 1945 der USA – wären die ukrainischen Faschisten eine bedeutungslose Sekte geblieben. Der antirussische Fanatismus der Bandera-Milieus ist nur dadurch von politischer Relevanz, dass er benutzt wurde und wird. Insofern war am Sonntag abend die Leitfrage der die Konferenz zum »Bandera-Komplex« abschließenden Podiumsdiskussion – moderiert von jW-Chefredakteur Stefan Huth – im Grunde schon mit ihrer Formulierung beantwortet: Sollte es zum dritten Weltkrieg kommen, werden Historiker, die ihn unter Umständen überleben, den Anteil des ukrainischen Nationalismus an seiner Vorbereitung höchstwahrscheinlich zu bejahen haben. Aber mehr als für einen Anteil dürfte es im nachträglichen Urteil nicht reichen – dazu ist die Ukraine dann doch zu sehr nur Material der zugrundeliegenden globalen Auseinandersetzung zwischen dem vom Abstieg bedrohten kollektiven Westen sowie neuen Akteuren in Asien und im globalen Süden.

Auf diesen Zusammenhang wies Arnold Schölzel, ehemaliger Chefredakteur der jW, in einem seiner Beiträge hin. Auf die Frage, welche Rolle die Bundesrepublik bei der Eskalation des Ukraine-Konflikts spiele, antwortete Schölzel, aus seiner Sicht sei es für die Bundesregierung noch zu früh, den nächsten Griff nach der Weltmacht zu wagen. Aber das Bestreben der in den Merkel-Jahren »gestärkt aus der Krise gekommenen« BRD nach mehr Macht sei unverkennbar und werde von den Verbündeten unterschätzt. Zu sehen auch an der immer wieder auftauchenden Forderung nach einer deutschen Atombombe. Der Kurs auf die Zerstückelung oder wenigstens Schwächung Russlands sei seit dem Ersten Weltkrieg eine der Konstanten der deutschen Außenpolitik gewesen, so Schölzel.

Ebenso, wie – darauf wies der in London lebende jW-Autor Jörg Kronauer hin – die britisch-sowjetische Zusammenarbeit in der Antihitlerkoalition ein historischer Ausnahmefall gewesen sei. Die langfristige Regel im Verhältnis zwischen Großbritannien und Russland sei nach den napoleonischen Kriegen die Rivalität gewesen: beispielhaft gezeigt am Krimkrieg und an den britisch-russischen Auseinandersetzungen um Afghanistan Mitte des 19. Jahrhunderts. Insofern sei es ebensowenig erstaunlich, dass Großbritannien direkt nach 1945 Pläne für einen Fortsetzungskrieg gegen die Sowjetunion geschmiedet und zudem Zehntausende ukrainische Emigranten als politisches Störpotential gegen die Sowjetunion aufgenommen habe, wie auch genauso, dass es gern gesehen habe, wie zahlreiche ukrainische Waffen-SS-Mitglieder sich in den späteren 50er Jahren nach Kanada und in die USA verabschiedet hätten, da sie – anders als die OUN – als allzu anstößig galten.

Zur Rolle der Faschisten in der ukrainischen Gesellschaft hielten sich die Diskutanten eher bedeckt. Oleg Jassinskij, ein im Exil lebender ukrainischer Linker, hatte eine Videobotschaft mit der These geschickt, die allermeisten Ukrainer seien nach wie vor keine Faschisten, nur sei es heute lebensgefährlich, abweichende Meinungen zu äußern. Es stehe Außenstehenden nicht zu, von der ukrainischen Bevölkerung Heldenmut zu erwarten. Jörg Kronauer schloss sich der von Moss Robeson vertretenen Einschätzung an, die Ukraine sei noch kein vollständig faschistischer Staat, aber auf dem Wege dorthin. Die Bandera-Jünger hätten sicherlich die radikalste Agenda aller ukrainischen Akteure, aber auch für sie gebe es objektive Rahmenbedingungen: vor allem die Frage, wie weit die USA im Ukraine-Konflikt gehen wollten und in welchem Umfang sie dazu die Mittel hätten. Etwa in der Zielkonkurrenz mit der Militärhilfe für Israel.

Russ Bellant warnte aus US-amerikanischer Sicht implizit vor Erwartungen, wie sie auch russische Medien gern schüren: dass bei einer neuerlichen Wahl von Donald Trump zum Präsidenten die USA zu einer maßvolleren Agenda zurückkehren würden. Im Gegenteil: Von einer Wahl Trumps sei die weitere Politisierung der Justiz, ein härter gewerkschaftsfeindlicherer Kurs und eine maximale Polarisierung der US-amerikanischen Gesellschaft zu erwarten. Insofern: kein Trost, nirgends.