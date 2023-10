Chinas Militär offen für Gespräche mit USA

Beijing. Chinas Militär ist nach den Worten eines hochrangigen Generals offen dafür, mit den USA wieder Gespräche aufzunehmen. China sei bereit, die chinesisch-amerikanischen Militärbeziehungen auszubauen, sagte der Vizevorsitzende der Zentralen Militärkommission, Zhang Youxia, am Montag bei einem internationalen Sicherheitsdialog in Beijing. Das Xiangshan-Forum versammelt hochrangige Vertreter aus mehr als 90 Ländern. Diskutiert werden Sicherheitsfragen in der Asien-Pazifik-Region. Auch eine Delegation des US-Verteidigungsministeriums soll laut chinesischen Medienberichten daran teilnehmen. (dpa/jW)