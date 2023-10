imago stock&people Gefangene Arbeiter werden im Februar 1934 in Wien abgeführt

Bevor 1936 Tausende Freiwillige aus aller Welt gegen den Franco-Faschismus in den Krieg zogen, war es die österreichische Arbeiterklasse, die sich bewaffnet dem österreichischen Faschismus entgegenstellte. Die Kämpfe im Februar 1934 waren unkoordiniert, kurz und blutig. Sie endeten mit einer Niederlage der Arbeiterklasse, von der sie sich politisch nie wieder erholen sollte. In den Jahren nach 1945 setzte die österreichische Sozialdemokratie auf Sozialpartnerschaft und Kooperation mit den Bürgerlichen. Die Erinnerung an den kurzen Bürgerkrieg verblasste. Es gab Kinder und Enkel der Februarkämpfer, die nichts von dieser Episode im Leben der Väter und Großväter wussten.

So war es auch bei Wilhelmine Goldmann. Ihr Vater Franz Lettner war SPÖ-Bürgermeister im niederösterreichischen Traisen, mitten im ländlichen Industriegebiet südlich der Landeshauptstadt Sankt Pölten. Erst 1984 begleitete sie ihn zu einer lokalen Gedenkfeier. Damals begann ihr Suchen nach der Vergangenheit ihrer Eltern, die beide überzeugte sozialdemokratische Aktivisten waren. Auf diesen Weg nimmt sie die Leser in der gerade erschienenen Geschichte ihrer proletarischen Familie mit.

Bereits im November 1919 trat Franz Lettner den Volkswehren bei, gewillt, die junge Republik mit Waffengewalt gegen Revanchisten, Monarchisten und Konservative zu verteidigen. 1923 wurde die Volkswehr in den Republikanischen Schutzbund überführt. Lettner machte Karriere in der Sozialdemokratie. Im Februar 1934 war er Ortsparteichef und einer der Anführer des Schutzbunds in seiner Region. Goldmann beschreibt die Hoffnung der Schutzbündler auf den Streik der Eisenbahner und den Kampf der Wiener Organisation. Es kam anders: Die Erzählung des 12. Februar im Traisental ist eine vom Verrat der sozialdemokratischen Führung – genauso wie in allen anderen Landesteilen. Als sich der Schutzbund zu einem Treffen versammelte, ging der lokale Kommandant lieber schlafen. Auch die nationale Leitung zeigte an dem Tag ihre »Feigheit«, wie Goldmanns Mutter fand: Otto Bauer etwa setzte sich mit Beginn der Kämpfe in die Tschechoslowakei ab. Als dann um sechs Uhr der Frühzug fuhr, war den Genossen klar: Die Eisenbahner streiken nicht, der Kampf kann nicht gewonnen werden. Sie vergruben die Waffen, zogen ab und ließen sich verhaften. Lettner wurde im Gefängnis gefoltert, zwei seiner Genossen in Sankt Pölten gehängt.

Der Schock des Verrats durch die Partei und die Angst vor dem Galgentod des Mannes führte zum Nervenzusammenbruch der Mutter. Drei Monate verbrachte sie »im Irrenhaus«. Ihre Tochter erfuhr davon erst nach dem Tod der Mutter. Wilhelmine Goldmann hat eine gut lesbare Lokalgeschichte vorgelegt. Sie beschreibt ein klassenbewusstes Proletariat, dessen Führer in Wien die Partei aber vorrangig als »Bollwerk gegen den Bolschewismus« betrachteten.