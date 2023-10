Nachschlag: Lernprozesse

Warner Brothers/Cinema Publishers Collection/imago Was aber macht der US-amerikanische Film, wenn der alte Clint Eastwood irgendwann nicht mehr sein wird? Den Laden dicht wie die Autoindustrie?

Clint Eastwoods vorläufiges Vermächtnis vor gut 15 Jahren handelt von den Lernprozessen eines Rassisten an dessen Lebensende. Das Auto und die Stadt Detroit, wo es produziert wurde, stehen dafür ein: Auslaufmodelle. Und nicht die asiatischen Migranten (hier die auf verschiedene Staaten im südostasiatischen Raum verteilte Volksgruppe der Hmong) sind mehr die Exoten in der Nachbarschaft, sondern der von Eastwood verkörperte Walt Kowalski: Relikt einer urbanen weißen Arbeiterklasse, die ihr halbes Leben in Fabriken gearbeitet hat und noch weiß, wie es dort zugegangen ist, mit Handwerkerethos und schmutzigen Witzen. Seit die Fabriken zugemacht haben, ist das Ethos verschwunden, nur die Witze sind geblieben. In der gegenwärtigen Welt sind die Leute Handelsvertreter für japanische Autos oder haben Perspektiven, die ein Mädchen aus der Nachbarschaft lakonisch zusammenfasst: »Bei den Hmong ist das so: Die Mädchen gehen aufs College und die Jungs in den Knast.« Was für die unteren Klassen ziemlich allgemeingültig sein dürfte. (aha)