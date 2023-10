ZUMA Press/imago/Montage jW

»Freund und Mitstreiter«

Zu jW vom 24.10.: »Ein streitbarer Geist«

Klaus Höpcke war immer ein zuverlässiger Freund und Mitstreiter. Bei vielen Veranstaltungen in Thüringen hat er uns als Referent oder Koreferent zur Seite gestanden. Begegnungen mit ihm waren für mich immer eine Bereicherung. Auch als Abgeordneter des Landtags in Thüringen hat er lange Jahre eine erfolgreiche Arbeit geleistet. Er wird nicht nur mir fehlen.

Ralph Dobrawa, Gotha

Pingpong als Passion

Zu jW vom 23.10.: »Im Team«

In einer Welt voller Hektik und Stress gibt es einen kleinen Kosmos namens Tischtennis, der uns alle in seinen Bann zieht. Es ist mehr als nur ein Spiel; es ist eine Leidenschaft, die die Herzen vieler erobert hat. Aber warum genau fasziniert uns dieses Spiel so sehr? Es beginnt mit dem unverkennbaren Sound des Balls, der auf die Tischplatte trifft – ein Klang, der die Aufmerksamkeit aller in der Halle auf sich zieht. Die Fliehkraft des Balls, wenn er über das Netz huscht, ist wie ein Minitornado, der uns alle in seinen Sog zieht. Die Spieler, mit intensiven Blicken und geschickten Bewegungen, jonglieren den Ball hin und her, als wäre er ein kostbares Juwel, das sie behutsam hüten.

Es ist eine Symphonie aus Geschwindigkeit, Strategie und unendlicher Präzision. (…) Es ist eine Reise, bei der man nie auslernt, eine endlose Entdeckungsreise von Techniken und Taktiken. Es fordert unseren Geist heraus und stärkt unseren Körper. Es ist ein Spiel, das unsere Sinne schärft und uns lehrt, aufmerksam zu sein.

Istvan Hidy (TTC Stuttgart), Stuttgart

»Friedenspolitische Vernunft «

Zu jW vom 24.10.: »Durch die Lücke ins System«

»Marktmacht begrenzen und marktbeherrschende Konzerne entflechten. Wo Monopole unvermeidlich sind, müssen die Aufgaben gemeinnützigen Anbietern übertragen werden« (siehe: Programm auf der Webseite von »Bündnis Sahra Wagenknecht«), das klingt ja ganz gut, man wünscht sich aber doch eine deutlich besser ausgefeilte Programmatik. Mit ihrer friedenspolitischen Vernunft bleibt die neue Partei dennoch unentbehrlich. Der kriegspolitische Schwenk der Linken macht sie für mich unwählbar. Forderungen nach Mandatsverzicht sind vollkommen unverständlich, wo Leute wie Dagdelen und Wagenknecht der Linken viele Stimmen gebracht haben. Übrigens auch meine, die sie auch wieder bekommen sollen, wenn sie denn ein konsistentes Programm zustande bringen. Wo Wirtschaftsmacht der Politik oft viel zu viele Zwänge auferlegt, ist es ja eine verständliche Forderung, Unternehmen wie Blackrock zu entmachten. Wie man das aber bewerkstelligen will, wäre doch interessant zu wissen. Wie das Potential großer Unternehmen nutzen, ohne sich von diesen an der Nase herumführen zu lassen? (…)

Ulf Gerkan, Hannover

Holzwege

Zu jW vom 24.10.: »Durch die Lücke ins System«

Ich bin kein Mitglied der Partei Die Linke. Ich habe die Vorgängerorganisation PDS verlassen, weil schon vor dem Zusammengehen mit der WASG eine wachsende »Sozialdemokratisierung« erkennbar war. Na ja, gewählt hat man trotz aller Bauchschmerzen, mangels Alternative, die Partei dann doch. Ich habe Sahra Wagenknecht stets als kompetente Linkspolitikerin geschätzt. Der Weg, den sie jetzt beschreitet, führt jedoch in die Irre und politische Bedeutungslosigkeit. Was bietet denn das BSW an? Eine breite Sozialpolitik im Nationalstaat. Wir sind nicht mehr bereit zu teilen, in der Migrationsfrage redet man der Mehrheitsgesellschaft nach dem Mund. Menschen- und Grundrechte opfert man auf dem Altar kleinbürgerlicher Ressentiments. Was hat das noch mit linker Politik zu tun? Dann der Umgang mit den Mandaten. Nun hat ja Politik mit Moral nur sehr bedingt zu tun, ich erwarte jedoch von Linken ein anderes Verhalten. Würde es sich hier um Direktmandate handeln, läge die Sache etwas anders. Positiver Effekt könnte eine Schwächung der AfD sein. Der politische Preis dafür ist jedoch inakzeptabel. Werde ich nochmals Die Linke wählen? Ich weiß es nicht! Werde ich meine Stimme dem BSW geben? Sicher nicht. Wir brauchen keine One-Woman-Show; wir brauchen eine starke linke Partei, um die ökologischen und sozialen Problemen zu lösen. Wann werden das endlich die linken Kräfte dieses Landes begreifen?

Robert Skrzypczak, Berlin

Nicht sachdienlich?

Zu jW vom 24.10.: »Durch die Lücke ins System«

(…) Ist das Profil der Partei Die Linke nicht doch zu beliebig geworden? Ich habe die Partei Die Linke zuletzt jedenfalls immer mehr wahrgenommen als ein Sammelbecken für alles, was »irgendwie links« ist oder sich dafür hält. Funktioniert ja auch einigermaßen, solange es Posten zu verteilen gibt. Für eine wie auch immer »sozialistische« Partei ist es aber doch beschämend, dass sich auch und nicht zuletzt »die kleinen Leute« von der Linken ab- und einer reaktionären Scheinalternative zuwenden! Das hat in meinen Augen schon auch etwas mit »Versagen« zu tun – was ausdrücklich nicht verkennt, dass innerhalb der Partei Die Linke auch viel gute und wichtige Arbeit geleistet wurde und noch wird. Dass sich jetzt Wagenknecht und andere für einen Austritt entschieden haben, ist inhaltlich zwar verständlich – ob dies letztlich aber auch der Sache dient, wird sich erst noch erweisen müssen. Es ist ja erstens überhaupt nicht auszuschließen, dass auch dieses Projekt ähnlich krachend scheitert wie »Aufstehen«, und zweitens wirkt die bisher bekanntgewordene Programmatik auch nicht gerade fokussiert links. »Wirtschaftliche Vernunft« und »soziale Gerechtigkeit« – die trauen sich was … Ich wünsche beiden Gruppierungen viel Erfolg – aber besonders optimistisch bin nicht.

Matthias Hennig, München