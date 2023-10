privat Ein Leben mit Junghegelianern und MEGA-Bänden: Martin Hundt

Martin Hundt wurde 1932 in Wurzen/Sachsen geboren. Er hat an der Universität Leipzig Publizistik und Zeitungswissenschaft studiert und bis 1962 als Journalist praktisch gearbeitet. Seit 1963 war er als Historiker und Herausgeber in Berlin tätig. Dazu gehörte in seinem ersten großen Arbeitsgebiet, der Geschichte der Arbeiterbewegung, die dreibändige Ausgabe »Der Bund der Kommunisten. Dokumente und Materialien«, der dann 1993 seine über 800 Druckseiten füllende historische Zusammenfassung »Geschichte des Bundes der Kommunisten 1836–1852« in eigener alleiniger Verantwortung folgte. Dazwischen hat Martin Hundt in seinem zweiten großen Arbeitsbereich an der historisch-kritischen Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) verantwortlich mitgewirkt und hier bei mehreren Bänden für die redaktionelle Herausgabe gesorgt. Dass dieses Mammutprojekt nach 1989 noch erscheinen konnte, war nicht zuletzt seinem diplomatischen Geschick in den Verhandlungen mit den neuen Herausgebern zu verdanken.

Nach diplomatischem Brauch

Wie aber kommt ein Forscher mit diesem Profil zur Junghegelianismus-Forschung (dem dritten Schwerpunkt seiner Forschungen)? In Hundts Fall lag das daran, dass er über die nicht selten geübte Praxis in der Geschichtsforschung wie bei der Philosophie-, Sozial- und Literaturgeschichte einer reduktionistischen Einseitigkeit bei aller notwendigen Spezialisierung und Arbeitsteilung hinausgegangen war. So schauten z. B. Sozialhistoriker nicht gern auf den theoriegeschichtlichen Kontext ihres Gegenstandes, die Marx-Forscher nicht auf die »Bürgerlichen«, wie etwa die Junghegelianer. So konnte es passieren, dass Quellen als eine hohe Instanz historischer Forschung dann, wenn sie von Jung­hegelianern stammten, nur in bezug auf die Stellen veröffentlicht wurden, an denen die Namen von Marx und Engels direkt erwähnt wurden. Hundt aber berücksichtigte immer grundsolide Themen aus der nichtmarxistischen Geschichte. Das entsprach wohl nicht immer der »Parteilinie«, womit der Verdacht gegen die Junghegelianer-Forschung als Beschäftigung mit Oppositionsthemen und/oder Exilwissenschaftlern aufkam.

Davon zeugen zwei einschlägige Dokumente von Martin Hundt, die er auf den Hamburger Symposien von 1995 und 1998 vorgelegt hatte. Sie behandeln unmittelbar und beantworten aus seiner Sicht die anstehende Frage nach dem »Wie kommt so einer zur Erforschung der Junghegelianer« und ob ggf. im Gegenstandsbereich der Junghegelianer Oppositionelles angelegt ist. Getragen wurden diese Forschungskonzeption und Fragestellungen seit dem konstituierenden Symposion für die Forschungen zum Junghegelianismus unter der »Schirmherrschaft« – würde man vielleicht nach diplomatischem Brauch sagen – von solch einschlägigen internationalen Wissenschaftlern wie Walter Grab (Tel Aviv), Jacques D’Hondt (Paris), Zvi Rosen (Tel Aviv), Ichiro Tamura (Kitamoto), Helmut Hirsch (Düsseldorf) und Ingrid Pepperle (Berlin). Diese Forschungen mit inzwischen 22 Bänden dienen der Entstehung und Entwicklung der Demokratie in Theorie und Praxis. Doch Hundt blieb bei den Vermittlungen der verschiedenen Sphären keineswegs stehen, er betätigte sich in herausragendem Maße an der Sichtung und Veröffentlichung wirklich neuer (das heißt: neu aufgefundener) Quellen sowie an der Sammlung zwar gedruckter, aber absolut disparater oder an entlegenen Druckorten versteckter Materialien. Letzteres trifft zum einen die Korrespondenz des vormärzlichen Hauptes der Junghegelianer, Arnold Ruge, mit seinen Berliner Mitarbeitern und dann vor allem die fulminante dreibändige Publikation des gesamten Rugeschen Redaktionsbriefwechsels der Hallisch/Deutschen und der Deutsch-Französischen Jahrbücher. Hier anerkannte Hundt den Junghegelianismus als »letzte Form« der klassischen »Gesamtphilosophie der Gesellschaft«.

Historiographisches Neuland

In all diesen Arbeiten gab es bei aller Akribie keinen eingeschränkten Empirismus, sondern eine geradezu interdisziplinäre Beachtung verschiedener theoretischer und materialer Kulturen, wie sie sich in den einführenden sowie ergänzenden Aufsätzen samt Kommentierungen dieser Bände und in einer großen Zahl hier unmöglich zu belegender weiterführender Publikationen darstellt, stellvertretend dafür der Beitrag »Was war der Junghegelianismus?«, in dem es wie in »Der Junghegelianismus im Spiegel der Briefe« um ein umfangreiches Forschungsresümee geht.

Martin Hundt hat die Kriterien einer umsichtigen Umkreisforschung für seine mannigfaltigen Forschungsbeiträge zu den Junghegelianern bereits unter Beweis gestellt, wofür nicht zuletzt seine Forschung zu Theodor Echtermeyer (Ruges Mitherausgeber) steht. Hier ging es Hundt um die Quellen, so stieß er auf historiographisches Neuland. Und überrascht mit der Entdeckung eines Linkshegelianers, der dieses Lager wirklich bereichert und differenziert. Seine letzte große Entdeckung eines Mitarbeiters u. a. der Rheinischen Zeitung und späteren Mitglieds der Frankfurter Nationalversammlung, Karl Hagen, musste leider unvollendet bleiben. Martin Hundt starb am 23. September 2023.