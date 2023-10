VCG/imago Automacht China: Fahrzeuge des Konzerns Great Wall Motors im Hafen von Lianyungang am 13. Oktober

Die deutsche Automobilindus­trie ist anscheinend nicht mehr Maß aller Dinge der Branche. Laut dem Experten Ferdinand Dudenhöffer ist inzwischen China in der globalen Poleposition. Der Gründer und langjährige Chef des renommierten Center Automotive Research (CAR), sieht Hersteller aus der Volksrepublik im Vergleich zu deutschen Branchengrößen um Jahre voraus. Im globalen Konkurrenzkampf sei deshalb eine Kooperation zwischen den deutschen und chinesischen Marken wünschenswerter, statt politischer Einflussnahme auf das Geschäft, zitierte die Nachrichtenagentur dpa Dudenhöffer am Wochenende.

Die EU-Kommission hatte Anfang Oktober eine Untersuchung gegen chinesische Subventionen für E-Autos angestoßen. In Brüssel bewertet man anscheinend solche Hilfszahlungen als einen marktverzerrenden Wettbewerbsvorteil für dortige Produzenten. Dabei hat Deutschland mittels des »Umweltbonus« bereits selbst Milliardensummen an Steuergeldern als Kaufanreize für Elektrofahrzeuge ausgegeben – in der Hoffnung, vor allem die heimischen Hersteller zu fördern. Obwohl seit September die Förderung gewerblicher Käufe ausgelaufen ist, hat das Bundeswirtschaftsministerium allein das für dieses Jahr geplante Fördervolumen von 2,1 Milliarden Euro im Sommer um 400 Millionen Euro aufgestockt.

Das Vorgehen der EU-Kommission gegen die chinesischen Fördermaßnahmen bezeichnete Dudenhöffer laut dpa als »das Schlimmste, was man machen kann«. Eine mögliche Gegenreaktion etwa durch neue Einfuhrzölle wäre fatal. Dies könnte die hiesige Autoindustrie »gleich zwei oder dreimal« schädigen. Er halte »Kooperationen für sehr sinnvoll, denn wenn wir das nicht machen, verlieren wir unendlich viel Zeit«, erklärte der CAR-Gründer gegenüber dpa in Beijing. China sei Deutschland etwa beim autonomen Fahren und der Sprachsteuerung um zehn Jahre voraus. »Ohne die Chinesen geht es nicht«, so sein Fazit.

Auch sieht er die Akzeptanz für den Erwerb chinesischer Importfahrzeuge steigen: »Wenn sie Innovationen haben, eine gute Qualität haben, Dinge haben, die andere nicht haben, dann werden die Leute das kaufen.« Welche der vielen dortigen chinesischen Marken aus China auf dem EU-Markt überleben werden, sei noch unklar. »BYD wird bleiben«, gab sich Dudenhöffer überzeugt. Der Hersteller aus der Wirtschaftsmetropole Shenzhen ist mittlerweile beim Absatz von reinen Elektrofahrzeugen weltweit die Nummer zwei, knapp hinter dem US-Pionier Tesla. 1.324.000 Auslieferungen (plus 46 Prozent) in den ersten drei Quartalen 2023 halten laut CAR Tesla global an der Spitze. BYD indes habe im gleichen Zeitraum seine Verkäufe auf 1.048.000 (plus 80 Prozent) deutlich stärker gesteigert. Rechnet man Hybridfahrzeuge hinzu, ist BYD sogar globaler Spitzenreiter.

Nach wie vor hätten chinesische Firmen einen deutlichen Vorteil bei den Produktionskosten. Andere dortige Marken wie Geely und Chinas erster privater Hersteller Great Wall Motor müssten die richtige Strategie wählen, so Dudenhöffer weiter: Mit wenig Zeitverlust viele E-Autos verkaufen, weil man Kostenvorteile habe – »und die anderen verhungern dann, weil sie mit den Kosten nicht nachkommen«.

Und Deutschland als Zentrum der weltweiten Automobilindustrie? Mit der Eröffnung von Produktionsstandorten chinesischer E-Hersteller in der BRD rechnet der Experte nicht. »Ein richtig modernes Werk kann ich mir im Moment nicht vorstellen«, sagte er. Andere EU-Länder hätten da bessere Karten. In Deutschland seien zum Beispiel die Energiekosten im Vergleich mit Polen, Ungarn und Spanien zu hoch.