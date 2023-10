»Die Soße schmeckt gelinde gesagt herausfordernd.« – »Wieso?« Udos Kritik leuchtet mir nicht ein. »Ich muss auch sagen, Maxi, in Kochen bist du irgendwie anders begabt«, grummelt Rossi. Jetzt fängt die auch noch an. »Das ist gemein, Roswitha.« Udo springt mir überraschend bei: »Letztens sagtest du noch, sie sei besonders begabt im Kochen.« – »Anders begabt und besonders begabt ist ein und dasselbe, Udo, es bedeutet ›behindert‹!« Erbost steht sie auf und rennt zur Toilette – schon zum dritten Mal während des Essens.

Ursächlich für Roswithas verstörendes Urteil über meine Qualifikation ist vermutlich die Konsistenz einer von mir angefertigten Kokossoße für unser Thai-Curry. Statt mit Mehlschwitze oder Maisstärke habe ich sie mit Flohsamenschalenpulver angedickt. »Mit was??!« Udo ist entsetzt. »Na, auf der Packung steht: ›Gut für die Verdauung, man kann unser vorzügliches Produkt aber auch als Soßenbinder benutzen‹.« Ich pikse in den weiß-gelben Glibber auf meinem Teller, der vorher Schleim war und nun im Begriff ist, Puddingkonsistenz anzunehmen. In ein paar Minuten, wenn die Masse vollständig abgekühlt ist, werden wir Kokossülze essen. Toll! Wer kann das schon von sich sagen: Bei uns gibt’s heute Kokossülze! Nun eilt Udo zum Klo. »Rossi, mach bitte schnell!« – »Sülze ohne Schweinefüße!« schwärme ich den beiden hinterher: »Leute, wir wollten doch weg von der Tierverstümmelung!!!« Doch ich werde nicht mehr erhört, die Toilette ist längst interessanter als der Esstisch, und ich frage mich, ob ich den Soßenbinder vielleicht überdosiert habe. Vorsichtshalber halte ich mich an die Salatbeilage, mit der Rossi drei Tage lang befasst war:

Mediterraner Lupinensalat

500 g Süßlupinen für zwölf Stunden oder über Nacht einweichen. Die Lupinen abspülen und in einem Keimglas kühl und dunkel stellen und mindestens zweimal täglich abspülen. Nach zwei bis drei Tagen bilden sich Sprossen, die am letzten Tag an einen sonnigen Platz gestellt werden. Die Sprossen mit zwei bis drei EL Zitronensaft, ein bis zwei TL Cumin, Salz und Pfeffer würzen und etwas ziehen lassen. In der Zwischenzeit eine rote Zwiebel und zwei bis drei Knoblauchzehen schälen und fein hacken. Drei große rote Paprikaschoten halbieren, entkernen und fein würfeln. Ein Bund glatte Petersilie hacken. 100 g schwarze Kalamata-Oliven entkernen. Alle Zutaten in einer Salatschüssel vermischen. Für die Salatsoße zwei TL gemahlenen Cumin mit zwei bis drei EL Zitronensaft und drei EL Olivenöl verquirlen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Dazu Bier oder einen Silvaner bzw. Pinot Blanc.

Im Rahmen unserer Lupinenversuchsreihe hatte Roswitha eine dreitägige Keimlingbetreuung auf sich genommen, weil gekeimte Samen über die höchste Dichte an Vitaminen, Mineralstoffen und Enzymen per kalorischer Einheit verfügen. Sie ist der Meinung, dass nährstoffreiche Frischkost besser für die Gesundheit sei als »dein widerlicher Currysoßenglibber mit bescheuertem Trendfood à la Flohsamen an zermatschtem Langkornreis!«. Okay, okay, schon überredet. Ich war immer der Ansicht: Küchendienst ist was für Normalbegabte.