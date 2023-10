»Hallo-Welt-Fest 2023«. Mit Film und Livemusik. Dienstag, 31.10.,19 Uhr. Ort: Stadtwerkstatt, Kirchengasse 4, Linz. Veranstalter: Kulturverein Willy

»Der revolutionäre Sozialdemokrat«. Buchvorstellung und Musik. Die Historikerin Gisela Notz stellt ihr neues Buch zu August Bebel vor. Christa Weber singt dazu. Dienstag, 31.10., 19.30 Uhr. Ort: Regenbogenkino, Lausitzer Str. 21 a, Berlin. Veranstalter: Friedenskoordination Berlin

»Pier Paolo Pasolini.« Lesung und Gespräch. Am 2. November vor 48 Jahren wurde der Schriftsteller, Regisseur, Kritiker und Dichter Pier Paolo Pasolini in Ostia ermordet. Der Mord wurde jedoch nie aufgeklärt. Als Kommunist und Schwuler hatte er es nicht nur nicht leicht, sondern sah sich und sein Werk immer wieder Anfeindungen ausgesetzt. Donnerstag, 2.11., 20 Uhr. Ort: Lettrétage, Veteranenstr. 21, Berlin. Veranstalter: Hybris-Verlag Berlin

»Lea Grundig: ›Vergesst es nie! – Im Tal des Todes‹«. Vernissage. Die Dresdner Künstlerin Lea Grundig schuf etwa 1.200 Arbeiten während ihres palästinensischen Exils. Als gefährdete Jüdin im Naziregime erreichte sie 1940 das Exil nach zwei Gefängnisinternierungen in Dresden. Nach ihrer Rückkehr 1949 entstanden in ihrem Dresdner Atelier weitere spannende Bilder, die das neue Deutschland in der Sowjetischen Besatzungszone und späteren Deutschen Demokratischen Republik in Industrie und Landwirtschaft zeigen. Donnerstag, 2.11., 18 Uhr. Ort: Wir AG, Martin-Luther-Str. 21, Dresden. Veranstalter: Hatikva Dresden