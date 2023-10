Nachschlag: Fortschritt

Mary Evans/imago images Zwei Filterzigaretten und ein allerletztes Streichholzbriefchen

Die Eisenbahn war schon immer ein sinnfälliges Bild des Fortschritts. Der erzeugt bekanntlich Kosten: »Die Lokomotive der Entwicklung muss mit überschüssiger Arbeit geheizt werden«, wie Eduard Fuchs Anfang der 1920er bemerkte. Es konnte also gar nicht anders kommen, als dass es irgendwann einen Film auch über die letzte Zugfahrt der Menschheit geben würde. Sie findet im Jahre 2031 statt. Nach einem fehlgeschlagenen Versuch, globaler Erwärmung mit einem Kühlmittel Herr zu werden, ist die Welt leider eingefroren. Die Überlebenden befinden sich in einem bis ans Ende aller Zeiten rasenden Zug, der sich wie so viele Eisenbahnzüge durch strikte Klassentrennung auszeichnet. Hinten das Elend, vorne Luxus und der gottgleiche Motor. Fatal wäre es, dem Ganzen einen politischen Sinn zu unterstellen. Man erfreue sich lieber am Anblick des letzten Zigarettenetuis der Menschheit mit genau zwei Filterzigaretten und einem allerletzten Streichholzbriefchen. Katastrophal heruntergekühlt macht der Fortschritt Zigarettenpause. (aha)