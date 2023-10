ZUMA Press/imago/Montage jW

Das Geschäft mit dem Krieg

Zu jW vom 25.10.: »Bombenkrieg tötet weiter«

Es gibt Zeiten wie die gegenwärtige, da liegen Wahrheiten auf der Straße, müssen nur aufgehoben werden. Der Zusammenhang von Kapital, Krise und Krieg als unheilvolle Folge des Kapitalismus (…):

»Der Krieg ist ein besseres Geschäft als der Friede. Ich habe noch niemanden gekannt, der sich zur Stillung seiner Geldgier auf Erhaltung und Förderung des Friedens geworfen hätte«, schrieb Carl von Ossietzky 1931. Für die Völker, die Verlierer aller Kriege, überall und immer, ist diese Wahrheit leicht zugänglich. Ein Blick auf Börsenkurse kann jetzt und heute klug machen.

(…) Wenn während laufender Zerstörung und des Zerbombens eines Landes wie der Ukraine die Regierenden die Folgegeschäfte nach dem Krieg aufzuteilen beginnen, wo gerade die deutsche Wirtschaft und der Kanzler dabei sind, dürfte es die Menschen nachdenken lassen über die »Werte«, für die Krieg geführt wird.

»Wenn Sie einmal sehen wollen, welcher Anstrengungen es tatsächlich bedarf, um die Wirtschaft aus einer Schuldenfalle zu befreien, dann betrachten Sie das massive öffentliche Beschäftigungsprogramm, das die Große Depression beendete, besser bekannt unter dem Begriff Zweiter Weltkrieg.« (Paul Krugmann, US-Ökonom)

Wie viele Milliarden Schulden, Kriegs- und Rüstungsprofite lassen nun schon an die Zeit danach denken, an die Bombengeschäfte auf zerbombtem Land? Sind das alles so schwere Wahrheiten, die so viele wieder nicht sehen können oder wollen?

Roland Winkler, Aue

»… öffnen wir das Herz«

Zu jW vom 25.10.: »Thieme, Naß, Esche«

Diese Serie von Jegor Jublimow ist für mich eine der allerbesten in der jW. Heute gedachte sie u. a. Eberhard Esches. Leider erlebte ich ihn nur ein einziges Mal live, und zwar auf der Bühne des Deutschen Theaters etwa Ende der 70er Jahre in Alexander Langs Inszenierung »Winterschlacht« von Johannes R. Becher. Esche trat nur in der letzten Szene des Stückes auf. Er hatte in der Rolle des Kommandeurs der Roten Armee die letzten Worte des Werkes, die beginnen mit den Zeilen: »Merkt euch: Für Feinde führt kein Weg nach Moskau! Den Freunden aber öffnen wir das Herz …« Ohne Pathos trug er das vor, wie selbstverständlich, geradezu freundlich. Wer hätte gedacht, dass das – heute – so brennend aktuell wird? Unsere gegenwärtigen Regierungspolitiker könnten sich das einmal vergegenwärtigen. Vielleicht würden sie Russland gegenüber vernünftiger handeln.

Reinhard Schmiedel, Weimar

Großer Verlust

Zu jW vom 25.10.: »Wieder ›keine Erkenntnisse‹«

Meine »kleine Anfrage« an den jetzigen Vorstand von Die Linke lautet nur noch: Ist Euch bewusst, wen Ihr unter anderem wegen Eurer Strategie mit Eurer »bisherigen« Sprecherin für Eure Außenpolitik in Sevim Dagdelen verliert?

Josie Michel-Brüning, Wolfsburg

Sparkurs

Zu jW vom 25.10.: »Kauflust im Keller«

Als launischer Verbraucher und (noch) nicht unter die Altersarmut fallender Rentner habe ich schon Lust auf Konsum. Allerdings ist es der Blick auf den Kontoauszug, der mir die Laune verdirbt. Seit Beginn dieses Jahres herrscht bei uns Budgetkontrolle. Die gelingt dadurch, dass im Jahresmittel monatlich nicht mehr Geld ausgegeben wird, als hereinkommt. Also nur noch geplante Restaurantbesuche und kein sonstiger Firlefanz wie Austausch funktionsfähiger Einrichtungen. Seit September 2021 müssen wir einen Anstieg der Abschläge für Strom und Gas von monatlich 137 Euro auf 260 Euro verkraften. Für Lebensmittel habe ich keine so leicht greifbaren Zahlen. Planung auch in anderen Bereichen: Wartungskosten für das Auto, Urlaub, jährliche Zahlungen im Januar. Was entbehrlich ist, fällt unter den Tisch. Da fielen auch schon Spenden für die eine oder andere NGO drunter. Auf der Streichliste steht das Auto. Falls eine große Reparatur/Schaden anfällt: Verschrottung, Ersatz- oder gar Neuanschaffung ausgeschlossen. Die Firma Microsoft macht seit Monaten darauf aufmerksam, dass derzeit kein einziges Rechengerät im Haushalt für Windows 11 geeignet ist. Was bleibt dem Opa anderes übrig, als nach Alternativen zu suchen? Die paar (kostenpflichtigen) Programme, die nur unter Windows laufen, müssen weg. Ersatz unter Linux gibt es, der innere Schweinehund muss halt bis Mitte 2025 bekämpft sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass der bzw. die notwendigen, neuen Rechner aus China kommen, ist ausgesprochen hoch.

Heinrich Hopfmüller, Stadum

»Zwischengeparkt«

Zu jW vom 12.10.: »Boom für Privatschulen«

Ich bin Lehrerin in MV, dem Bundesland mit dem höchsten Anteil an Privatschulen. Dass das so ist, hat in starkem Maße mit der miserablen Politik eines linken Bildungsministeriums unter Herrn Holter zu tun. Die Idee des längeren gemeinsamen Lernens, gut gedacht, aber schlecht gemacht, treibt Eltern hin zu den Privaten. Die Grundschule dauert von der 1. bis zur 4., danach werden die Schüler für zwei Jahre an Gesamtschulen und Regionalschulen »zwischengeparkt«. Dann erst beginnt die eigentliche Sekundarstufe I. Gleichzeitig ist es Privatschulen erlaubt, Kinder ab der 5. Klasse aufzunehmen. Eltern ersparen ihren Kindern zusätzlichen Wechsel, so sie sich das leisten können. Sozialauswahl wird gefördert, die Idee vom längeren gemeinsamen Lernen wird zur Worthülse.

Susanne Harms, Rostock