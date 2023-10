IMAGO/Matrix Entspannte Typen: The Rollig Stones

Man kann die Karriere der Rolling Stones grob in zwei Abschnitte einteilen: »Rolling Stones – die Band« von 1962 bis zum Zerwürfnis Mitte der 1980er und »Rolling Stones GmbH & Co. KG« von Ende der 1980er bis in die 2020er. Im ersten Abschnitt waren die Stones eine – wenn auch zunehmend dysfunktionale – lebendige Einheit, die sich entwickelte und veränderte, im zweiten waren sie ein reines Wirtschaftsunternehmen, ihre eigenen Nachlassverwalter, die in immer länger werdenden Abständen aus Formstücken neue Songs zusammensetzten und veröffentlichten, um die Nachfrage am Backkatalog stabil zu halten.

Sie waren routiniert genug, selten in echte Peinlichkeit abzudriften, einzelne Songs waren sogar recht gut, aber Inspiration und Kreativität gehörten der Vergangenheit an. Es war »Malen nach Zahlen«, freudlos und ohne Überraschungen. Sie hätten genausogut Modellbausätze verkaufen können. Oder Würstchen.

Die Erwartungen an das neue Album »Hackney Diamonds« waren entsprechend gering. Die erste Single »Angry« schien zunächst wie eine Bestätigung. Ein formelhaftes Jagger-Stück, wie es eine KI vermutlich genausogut hinbekommen hätte. Die beste Figur machte wie üblich Charlie Watts, aber in diesem Fall nur, weil er vor den Aufnahmen verstorben ist. Bis ein Freund mich darum bat, das Lied doch mal bis zum Ende zu hören. Was ich bis dato tatsächlich nicht geschafft hatte. Und er hatte recht: Irgendwann in der zweiten Hälfte fängt Richards an, Krach zu machen. Und irgendwas passiert da, irgendwas klickt, was bei der Band schon lange nicht mehr geklickt hat. In meinem Kopf entstand die Vorstellung, wie Keith im Rollstuhl verspätet von seinem Pfleger in die Session gekarrt wird, um dann missmutig grummelnd mit seinen arthritischen Händen die Gitarre malträtiert und so allen noch mal zeigt, wo Bartel den Most holt. Mit dieser Vorstellung im Kopf begann das Stück ständig zu wachsen.

Ein Blick auf die Gastmusiker verhieß auch nichts Gutes: Paul McCartney, Stevie Wonder, Elton John und Lady Gaga. Alles respektable Musiker, aber es roch doch etwas nach Crossover-Marketing, vor allem nach Duettgefahr. Doch auch hier – erstaunliche Stilsicherheit. Also: Crossover-Marketing ja, Duette nein. Elton John und Stevie Wonder spielen Keyboards, Paul McCartney Bass, und Lady Gaga trägt zum gospeligen Part der zweiten Single bei. Ein Song, der stärker aufhorchen ließ als »Angry«. »Sweet Sounds of Heaven« ist keine reine Selbstkopie, es ist ein Stück, das klingt, als sei es bei den »Let it Bleed«-Sessions liegengeblieben. Vielleicht ist es das ja auch, aber auf jeden Fall ist es besser als alles, was die Stones in den letzten 40 (!) Jahren veröffentlicht haben.

Auf diese lichten Höhen schafft es »Hackney Diamonds« zwar nur selten, aber trotzdem ist das Album so gut, so spielfreudig, dass man sich fragt, was aus den Zombie-Stones der vergangenen Jahrzehnte geworden ist. Die Band wirkt regelrecht befreit, wiederbelebt. Bis auf Charlie Watts, unglücklicherweise. Der aber immerhin noch auf zwei Stücken trommelt. »Bite My Head Off« mit Paul McCartney ist ein formidabler Rocker (inklusive Macca-Fuzzbass-Solo), bei dem man sich neiderfüllt fragt, wo die Musiker, die alle um die 80 sind, denn die Energie herbekommen, während man selbst es, vom Herbst ermattet, kaum bis zum Bäcker schafft. Die treibende Kraft ist eindeutig Jagger, der alle anderen anzutreiben scheint. Manchmal würde man sich wünschen, Richards wäre ein wenig präsenter, aber »wäre, wäre – Fahrradkette!« (Lothar Matthäus). Es ist, wie es ist, und wir nehmen, was wir kriegen. Jagger singt entspannt wie lange nicht mehr, er klang zuvor zusehends, als würde es ihn sehr anstrengen, wie Mick Jagger zu klingen. Und wenn die Entspannung daran liegt, dass Autotune ihm hilft, die richtigen Töne zu treffen – geschenkt. Die obligatorische Richards-Ballade (»Tell Me Straight«) ist wie gewohnt eines der besten Stücke, und »Get Close« steigt mit der gelungensten Strophe seit Ewigkeiten ein – da ist es fast egal, dass der Refrain nicht ganz mithalten kann. »Hackney Diamonds« ist das beste Stones-Album seit 1985 und das einzige seitdem, das diese Bezeichnung wirklich verdient.

»Hackney Diamonds« wird vermutlich auch das letzte Album der Rolling Stones sein. Beim derzeitigen Veröffentlichungsrhythmus wären Jagger und Richards beim nächsten Mittneunziger. Es ist das Album einer Band, die beweisen möchte, dass sie nicht schon vor 40 Jahren gestorben ist. Solange sie es noch kann. Es stimmt auf vielerlei Ebenen wehmütig. Nicht zuletzt verdammt es auch den Hörer zur Reflexion der eigenen Vergänglichkeit, des Verschwindens der vertrauten Welt und des langsamen endgültigen Abgangs der Popikonen der ersten Generation. Time waits for no one. Aber dass sich diese Wehmut überhaupt einzustellen vermag, spricht für die Qualitäten dieses Albums, das zumindest einen würdigen Abschluss einer beeindruckenden Karriere bilden könnte.