imago/United Archives Alles okay im Staate Dänemark?

Immer wenn sich Karen (Bodil Jørgensen) Filme von Lars von Trier anschaut, schläft sie danach schlecht. Das hält sie aber nicht davon ab. An der Tür ihres Einfamilienhäuschens unweit von Kopenhagen steht in blutroter Schrift: »Schlafwandlerin«. Sie hängt sich, bevor sie ins Bett geht, ein Glöckchen um den Hals. »Dass ich nachts nicht mit anderen zusammenstoße«, erklärt sie dem schwergewichtigen Bulder (Nicolas Bro), der auch in der dritten Staffel über das »Hospital der Geister« als unerschütterlich gutmütiger Pfleger auf der neurochirurgischen Station des Reichskrankenhauses arbeitet. Er schiebt sie im Rollstuhl oder im Krankenbett über die Flure und dann für gewöhnlich in den Lift, der die beiden in den Keller bringt, wo sich noch immer das alte Rollenband befindet, früher die Versorgungsader. Neben Bettwäsche und Nachttöpfen hat es auch Bulders Pausenbier transportiert. Jetzt endet das verwaiste Band in den Sümpfen, auf denen das Kingdom, das Hospital der Geister, vor langer Zeit errichtet wurde.

Bulder kann die Reise nicht mitmachen; zwängte er sich in einen der Behälter, würde das Band unweigerlich die Grätsche machen. Die zu ihrer Verwunderung mit allen Welten verknüpfte Karen unternimmt den Trip mehrfach. Sie muss sich in den dunstigen Mooren um Brüderchen kümmern, den Torwächter, dem das Herz so schwer geworden ist.

»Hospital der Geister« startet, wie es in der Pressemitteilung heißt, »um Halloween«. Tatsächlich muss man sich die Operation an Brüderchens Herz so vorstellen, als würden Zwerge in Arztkitteln ein Loch in einen gigantischen Kürbis schneiden. Aus der Herzkammer holen sie schließlich einen Tumor heraus, gutartig, aber so groß wie ein Fußball. In ihm befindet sich eine Schneekugel, und darin das Reichskrankenhaus, hell erleuchtet, mit Bulder und Karen im Lift.

Sie muss noch einmal in die Unterwelt rutschen, um eine andere alte Bekannte zu treffen: Mona. Die wurde als Mädchen von einem schwedischen Arzt operiert. Man kann sagen, beide haben es letzten Endes nicht überlebt. Helmer hieß dieser stümpernde Gott in Weiß, Professor Helmer.

Gleich zu Beginn des ersten Teils der neuen Staffel schwebt sein Sohn, Helmer jr. (Mikael Persbrandt), ein. Er landet mit dem Hubschrauber auf dem Dach des Krankenhauses, um künftig die Neurochirurgie zu leiten. Außerdem will er herausfinden, wie es den Dänen gelingen konnte, seinen Vater in den Wahnsinn zu treiben. Nachdem der schwedische Schnösel zur Begrüßung hemmungslos abgefüllt wurde, nennt ihn die gesamte Station nur noch Halmer. Freunde hat er keine, bis auf die AS, eine sich nach dem Vorbild der Anonymen Alkoholiker heimlich im Keller des Spitals treffende Gruppe anonymer Schweden.

Infolge der von Halmer eingeführten geschlechtsneutralen Patientenerfassung kommt es zu Verwechslungen im OP. Daraufhin wird ihm von einem kompetenten dänischen Kollegen die Fresse poliert. Als Halmer, nicht der Schläger, infolge eines internen Schiedsspruchs am Pranger landet, probt er mit seiner Untergrundtruppe den Aufstand. Einen Decknamen für die bewaffnete Aktion musste er nicht lange suchen: »Barbarossa«.

Regisseur Lars von Trier führt einen Feldzug gegen Gendern, politische Korrektheit und Hysterie wegen sexueller Belästigung. Das ist dann auch schon das einzig Gruselige dieser definitiv letzten Staffel. Ein greises Genie versucht sich über unseren (auch oft blödsinnigen) Zeitgeist lustig zu machen. Was Lars von Trier dabei abliefert, ist zu 90 Prozent bloß platt und peinlich. Die große Ausnahme und zugleich das wieder absolut Gelungene sind die Szenen in der Küche, dort, wo das schmutzige Geschirr abgespült und nichts als die reine Wahrheit gesagt wird. Allerdings sind diese Bilder, die in der ersten Staffel so warm und unterhaltsam waren, nun die beklemmendsten. Die Abwäscher sind nämlich kein menschliches Zweiergespann mehr, das neben der Arbeit so hellsichtig kommentiert und philosophiert. Den weiblichen Part hat jetzt eine Maschine übernommen, die sehr nett und auch überaus witzig mit ihrem menschlichen Kollegen kommuniziert, genau so, wie wir uns echte künstliche Intelligenz vorstellen. Natürlich ist es einem Ding wie diesem zu blöd, für uns das Geschirr zu reinigen. Es lässt einen Teller nach dem anderen zu Bruch gehen. – Da wissen wir schon, wer später mal die Arbeit machen wird. Selbstverständlich wir, sicherheitshalber nach einem kurzen Besuch auf der Neurochirurgie.