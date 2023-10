Energiepreise 60 Prozent höher als 2020

Wiesbaden. Vor allem die stark gestiegenen Preise für Gas, Heizöl, Fernwärme und Strom haben die Inflation in Deutschland in den vergangenen drei Jahren nach oben getrieben. Leichtes Heizöl war im September mehr als doppelt so teuer wie im Jahresdurchschnitt 2020, der Preis für Erdgas lag 94 Prozent höher, der für Fernwärme 39 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Die Strompreise erhöhten sich um mehr als ein Drittel. Insgesamt lagen die Preise für Haushaltsenergie im September fast 60 Prozent höher als im Jahresdurchschnitt 2020. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt legten in dem Zeitraum um 17,8 Prozent zu. (AFP/jW)