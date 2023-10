Jens Büttner/ZB-REGIO/dpa

Die Gewerkschaft Verdi hat am Freitag erneut Zehntausende Beschäftigte zu bundesweiten Warnstreiks im Einzel- sowie im Großhandel aufgerufen. In Schwerin (Foto) beteiligten sich rund 60 Beschäftigte von Rewe- und Penny-Märkten an einer Kundgebung. »Nach über einem halben Jahr Tarifverhandlungen in 13 Tarifgebieten gibt es weder einen Tarifabschluss noch ein verbessertes Angebot von den Arbeitgebern«, teilte Verdi mit. »Daran haben auch die Verhandlungen in der letzten Woche in mehreren Bundesländern nichts geändert.« (dpa/jW)