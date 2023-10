IMAGO/photothek Ruf nach Brückenstrompreis: Mit Wind, Sonne und Wasserstoff ist Exportindustrie nicht konkurrenzfähig

Robert Habeck ist so etwas wie die Wunderkerze auf der deutschen Wirtschaftstorte. Sie sprüht Funken, wird medial gepriesen – bringt aber keine Erleuchtung. Am Dienstag hatte der Vizekanzler eine »neue Strategie« präsentiert. Deren Kernaussagen: weiter so wie bisher. Durchhalten. Klima schützen. Energiewende wuppen. Und, äh, ja, eine nicht näher präzisierte Summe an Steuergeld verpulvern. Letzteres wäre nötig, um die Strompreise für bestimmte Unternehmen zu stützen. Nur vorübergehend, großes Ehrenwort. Kanzler und Finanzminister sollen überrascht gewesen sein.

Das mag ein Gerücht sein. Hat doch die ARD-»Tagesschau« im Stundentakt gelobt, wie toll Habecks Strategie ist. Ein Brückenstrompreis – den Olaf Scholz und Christian Lindner bisher ablehnen – sei wohl leider, leider, leider nötig. Energieintensive Branchen brauchen das, die Gewerkschaften fordern es. Wer kann schon dagegen sein, die deutsche Wirtschaft zu retten?

Die Regierung hat bisher bewiesen, dass sie weder die Mittel noch die Kompetenz besitzt, die Lage zu stabilisieren – die sie maßgeblich mit verursacht hat. Die Börse ist seit zwei Wochen auf Tauchkurs. Statt endlich – wie zwischen Mai und August – die Marke von 16.000 Punkten nach oben zu knacken, hat der Leitindex Dax auch diese Woche verloren. Am Freitag vormittag dümpelte er knapp über der 14.700-Punkte-Marke. Die 40 wichtigsten börsennotierten Unternehmen Deutschlands leiden in Summe unter Kapitalabfluss. Und überhaupt, die Stimmung in den Chefetagen ist mies.

Das bestätigte am Donnerstag Martin Wansleben. Der langgediente Cheflobbyist und Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) kann die Hoffnungen von Habeck und »Tagesschau« eher nicht teilen. Aktuell gebe es keine Anzeichen für einen echten, sich selbst tragenden wirtschaftlichen Aufschwung. Dies habe eine aktuelle Konjunkturumfrage unter DIHK-Mitgliedern ergeben. Und es sei »ein klarer Auftrag für die Regierung, schnell zu handeln«. Zögern und Debattieren könne sich die Wirtschaft nicht mehr leisten. Das waren, verglichen mit Merkel-Zeiten, ziemlich mutige Sprüche.

Hat die herrschende Klasse etwa ihre Stimme wiedergefunden? Bis vor knapp zwei Jahren passte kein Blatt Papier zwischen Regierung und Kapitalakteuren. Die Gewinne sprudelten, während der Coronapandemie auch bereits auf Pump vom Staat finanziert. Warum soll man da streiten – wenn das Konzept der ökonomischen Transformation schon ein wenig seltsam anmutete. Auch haben ja alle – vom IWF über die Wirtschaftsweisen bis zur Regierung versprochen, dass 2024 die Wirtschaft wieder wachsen wird.

Auch diese »Gewissheit« wird hinterfragt. »Wir haben nicht den Mut zu sagen, der Aufschwung steht bevor«, wird Wansleben von der dpa zitiert. Für die kommenden zwölf Monate erwartet laut Umfrage mehr als jedes dritte Unternehmen ein schlechteres Geschäft. Schuld seien geopolitische Risiken, Arbeitskräftemangel, Technologieumbrüche, Klimawandel und Energiepolitik. Auf die zerstörerische Wirkung der Sanktionspolitik des globalen Westens gegen Russland und teilweise sogar gegen China wagte Wansleben nicht einzugehen. Statt dessen verlegte er sich aufs Beten: Es sei zu hoffen, dass im nächsten Jahr wenigstens die Talsohle erreicht werde und es dann wieder aufwärts gehe. Rückmeldungen aus 24.000 Unternehmen nahezu aller Branchen und Regionen seien Basis der Befragungsergebnisse.

Am lautesten klage die Industrie. Deren Investitionsbereitschaft habe sich seit dem Frühjahr deutlich verschlechtert. Mehr als die Hälfte der Befragten sieht in den wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen ein Geschäftsrisiko. »Besonders alarmierend ist, dass wir diesen Wert erstmals auch in der Industrie gemessen haben«, betonte Wansleben und merkte an: »Es wird nicht von alleine besser. Wir haben im Moment nicht die Konjunktur, wo wir sagen, wenn es jetzt wieder runter geht, geht es automatisch wieder hoch.«

Konkret forderte die DIHK eine Entlastung bei den Energiepreisen über eine Absenkung von Stromsteuer und Netzentgelten. Außerdem müssten alle Berichtspflichten der Unternehmen auf den Prüfstand. Denn auch beim immer wieder versprochenen Bürokratieabbau habe sich nichts getan. Statt dessen kämen neue Berichtspflichten auf die Unternehmen zu. Auch über weitere und bessere internationale Handelsabkommen müssten neue Zulieferer und Kunden erschlossen werden. Außerdem brauche die Wirtschaft schnell erweiterte Abschreibungsmöglichkeiten. »Wer jetzt investiert, braucht möglichst schnell Cash zurück«, betonte Wansleben.