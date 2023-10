Nach Sturmflut: »Aufbauhilfe« gefordert

Kiel. Nach der Ostseesturmflut haben Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) Hilfen vom Bund und den übrigen Ländern gefordert. »Wir erinnern an die Hochwasser im Jahr 2013 an Elbe, Donau und Rhein oder im Ahrtal vor zwei Jahren, bei denen große Schäden für Privathaushalte und Unternehmen sowie an der Infrastruktur von Bund, Ländern und Kommunen entstanden sind«, zitierte die Nachrichtenagentur dpa am Freitag aus einem Brief der zwei Länderchefs an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Die Sturmflut hatte in der Nacht zum 21. Oktober schwere Schäden verursacht. (dpa/jW)