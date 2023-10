Stephen Petrat Hans-Jürgen Urban auf dem 25. Gewerkschaftstag der IG Metall in Frankfurt am Main

Der technologische Wandel zu klimaneutraler Wirtschaft und Mobilität bedeutet für viele Beschäftigte bereits Stellenabbau, teilweise stehen Standortverlagerungen an. Die IG Metall will ihn dagegen »sozial gestalteten«. Was haben Sie dafür in der Hand?

Die Gewerkschaften sollten sich als Teil der Umweltbewegung mit einer speziellen Aufgabe verstehen: Wir müssen dafür sorgen, dass dieser Transformationsprozess nicht den Gesetzen des Marktes überlassen wird. Wir müssen intervenieren, um aus dem ökologischen einen sozial-ökologischen Wandel zu machen.

Dabei kann zwischen Sackgassenstrategien und Strategien mit Erfolgschancen unterschieden werden. Chancen – denn eine Erfolgsgarantie kann es angesichts der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse kaum geben. Eine strukturkonservative Vetoposition würde in die Sackgasse führen: Sich der Dekarbonisierung der Industrie zu verweigern und die vorhandenen Strukturen mit dem konkreten Profil der heutigen Arbeitsplätze verteidigen zu wollen, wäre nicht zukunftsträchtig.

Strategien mit Erfolgschancen müssen auf der Transformation der industriellen Wertschöpfung sowie der Branchen und Betriebe aufbauen. Hier müssen Gewerkschaften intensiv Einfluss nehmen. Viele Betriebe haben keine durchgeplanten Konzepte für den ökologischen Umbau. Hier sind oft Betriebsräte und Beschäftigte die Treiber.

Der Erfolg hängt von den Kräfteverhältnissen ab: wie stark wir Gewerkschaften uns mit den Belegschaften aufstellen und intervenieren können – oder ob die Unternehmen kurzfristige Profitinteressen durchsetzen.

Derzeit interveniert insbesondere die Politik, es zeigt sich ein regelrechter Subventionswettlauf: Die Ampel fördert etwa die Ansiedlung der Chipindustrie mit Milliarden. Besteht da eine partielle Interessenüberschneidung?

Der globale Subventionswettlauf hat gigantische Ausmaße angenommen. Mitunter werden Standortansiedlungen höher subventioniert, als die Investitionsmittel der Unternehmen sind. Dabei geht es aber häufig nicht in erster Linie um Marktrationalität. Die Ökonomie soll entsprechend geopolitischer Interessen gelenkt werden. Die USA haben den neuen kalten Krieg mit China ausgerufen und ordnen ihre Industriepolitik diesem Ziel unter.

Bisweilen sind die Kostendimensionen aber mit den Profiten der Unternehmen und ohne öffentliche Steuermittel nicht realisierbar. Prinzipiell gilt: Subventionen, die in Profitkassen der Unternehmen oder Dividenden der Aktionäre fließen, finden keine Zustimmung der IG Metall. Wo öffentliches Geld fließt, müssen Konditionen eingehalten werden: Standortzusagen, Mitbestimmung der Betriebsräte, Zukunftstarifverträge, die der ökologischen Transformation dienen. Wo öffentliches Geld fließt, sollte öffentliche Einflussnahme im Interesse der Gesellschaft folgen und ab bestimmten Dimensionen auch öffentliches Eigentum entstehen.

In ihrem Zukunftsreferat hatte Ihre neue Erste Vorsitzende, Christiane Benner, an das Verantwortungsbewusstsein der Unternehmer appelliert. Kann man angesichts der Situation beim Ford-Werk in Saarlouis überhaupt davon sprechen?

Appelle sind das eine, gewerkschaftliche Verhandlungsmacht das andere – und natürlich weiß auch Christiane Benner, dass Forderungen machtpolitisch unterlegt werden müssen. Die Grenzen der Mitbestimmung im deutschen Kapitalismus sind offensichtlich. Einfluss muss erkämpft werden, was nicht immer gelingt. Ford ist ein gutes Beispiel, wo sozialpartnerschaftliche Lösungsmodelle keine Chancen hatten. Eine aggressive US-Konzernleitung hat Ford Saarlouis mit dem spanischen Werk in einen unwürdigen Unterbietungswettbewerb gedrängt und Zusagen nicht eingehalten. Die Ford-Kollegen stehen vor einer wirklich harten Auseinandersetzung und sind entschlossen, sie gemeinsam mit der örtlichen IG Metall aufzunehmen.

Frau Benner nannte Mitbestimmung betriebliche Demokratie – und das Mittel gegen den Einfluss von Faschisten. Wenn diese an so klare Grenzen stößt: Reicht das?

Studien haben gezeigt, dass Menschen, die den Eindruck haben, dass ihre Interessen in den politischen Arenen nicht mehr vorkommen, mitunter auch deshalb AfD wählen. Politische Aggression aus gefühlter Ohnmacht sozusagen. Wo aber im Betrieb Mitbestimmung und gemeinsame Einflussnahme gelingen, wird spürbar, dass es Wege gibt, die eigenen Interessen zu vertreten: Betriebliche Mitbestimmung kann Selbstwirksamkeitserfahrungen erzeugen, wie es der Jenaer Soziologe Hartmut Rosa so schön formuliert hat, und diese wirken gegen Ohnmachtsgefühle. Darum geht es dabei.

Aber das kann nur eine Facette im Kampf gegen rechts sein. Darüber hinaus muss ein offensiv korrigierender Sozialstaat intervenieren, um durch aktive Arbeitsmarkt-, Sozial- und Umverteilungspolitik den Rechten einen Teil ihres Nährbodens zu entziehen. Dazu muss er sich von der »Schuldenbremse« befreien, um staatliche Defizite für sinnvolle Investitionen zuzulassen. Zugleich muss er sich aktiv Geld besorgen: Umverteilungsorientierte Konzepte für eine zielführende Vermögenssteuer, eine Erbschaftssteuer, eine Veränderung der Lohn- und Einkommenssteuer müssen auf den Tisch. Renditen aus reinen Finanzmarktgeschäften müssen offensiv abgeschöpfte werden. Das wird den Kapitalismus nicht sprengen, aber kann ein Stück Verteilungsgerechtigkeit organisieren.

Die AfD ist keinesfalls eine Friedenspartei, konnte aber nach Beginn des Ukraine-Kriegs streckenweise die Friedensfrage vereinnahmen. Warum hat sich der Grundsatzantrag Ihres Vorstands mit einer eindeutigen Friedensposition, auch bezüglich Waffenlieferungen, im ersten Entwurf schwergetan?

Die AfD macht keine Friedenspolitik, sondern leistet Schützenhilfe für einen korrupten Oligarchenkapitalismus mit Wladimir Putin an der Spitze. Das Etikett Frieden ist dort falsch. Der Eindruck konnte entstehen, weil die öffentliche Meinung in kürzester Zeit in eine bellizistische Atmosphäre kippte und differenzierte Analysen kaum zuließ. Die Geschwindigkeit, mit der sich eine fast allumfassende Zustimmung zum Krieg als Hauptinstrument der Konfliktlösung vollzog, ist gespenstisch.

In dieser konkreten Situation wie in der gewerkschaftlichen Debatte um Waffenlieferungen kommt ein moralisches Dilemma zum Ausdruck. Wir sind und bleiben gegen Waffenlieferungen in Krisengebiete. Sie sind ein Beitrag zur Tötung von Menschen, und wer kann dem leichten Herzens zustimmen? Aber den Menschen in der Ukraine zu sagen: Könnte sein, dass diese euch in die Lage versetzen, die Russen aus dem Land zu jagen – aber wir können euch diese Möglichkeit moralisch nicht eröffnen. Das ist auch keine moralisch befriedigende Position. Da gibt es keinen leichten Ausweg.

Natürlich muss laut und heftig kritisiert werden, dass es offensichtlich keine ernsthaften Versuche gibt, über diplomatische Wege einer militärischen Eskalation entgegenzuwirken. Es ist die Aufgabe kritischer Kräfte, diesen Krieg in den Kontext der gegenwärtigen globalen Umbrüche einzuordnen. Wir erleben einen Umbruch im globalen Weltsystem, in dem ökonomische und politische Einflusssphären nach alten oder neuen imperialen Machtansprüchen neu aufgeteilt werden. Auch der Westen, auch die NATO-Staaten, sind hier mit eigenen Interessen im Spiel.

Die hier erkennbaren Konflikte zwischen mächtigen globalen Playern, also den USA mit Europa im Schlepptau, China oder vielleicht bald auch Indien oder einer Koalition aus anderen Staaten des globalen Südens, sind in höchstem Maße eskalationsgefährdet. Begreift man den Ukraine-Krieg in diesem Sinne als einen Neuordnungskonflikt im Weltsystem, wird es nicht der letzte seiner Art sein. Daher muss man ihn, so schnell es irgendwie geht, stoppen. Die Gefahr ist groß, dass Neuordnungskonflikte zu einer Rehabilitierung von Kriegen führen. Das muss verhindert werden.