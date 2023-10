Berlin: Abgeordneter King verlässt Die Linke

Berlin. Alexander King, bislang Mitglied der Fraktion Die Linke im Berliner Abgeordnetenhaus, ist am Freitag aus der Linkspartei ausgetreten. In einem Interview mit der Berliner Zeitung erklärte er, er sei inzwischen Mitglied des Vereins »Bündnis Sahra Wagenknecht«. Ausschlaggebend für den Austritt sei gewesen, dass die Parteiführung der Linkspartei »keinerlei Nachdenken über die Ursachen für die schwachen Wahlergebnisse erkennen ließ«. Die Linke-Fraktionsspitze forderte King in einer Erklärung am Freitag auf, das Mandat »zurückzugeben« bzw. »sein Ausscheiden aus der Fraktion vorzubereiten«. (jW)