NRW: Wohnungsloser wohl von Jugendlichen getötet

Horn-Bad Meinberg. Drei Jugendliche sollen im Kreis Lippe (NRW) einen Obdachlosen getötet und die Tat gefilmt haben. Ein 14jähriger und zwei 15jährige seien festgenommen worden, sagte Staatsanwalt Alexander Görlitz am Freitag der dpa. Ein Passant hatte den Toten am Donnerstag morgen auf einer Wiese entdeckt. Die beiden älteren Jugendlichen haben nach Auskunft des Staatsanwalts Gewalt gegen den Obdachlosen eingestanden. Die Jugendlichen haben demnach den Angriff gefilmt und verbreitet. Die Tatverdächtigen sollten noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. (dpa/jW)