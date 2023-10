Mehrheit bisher ohne 49-Euro-Ticket

Berlin. Rund zwei Drittel der BRD-Bevölkerung haben sich einer Umfrage zufolge noch kein Deutschlandticket angeschafft. 66 Prozent der Befragten erklärten, dass sie seit dem Start des 49-Euro-Tickets am 1. Mai in keinem der vergangenen sechs Monate den rabattierten Fahrschein gekauft haben. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage hervor, die das Meinungsforschungsinstitut Yougov am Donnerstag veröffentlicht hat. (dpa/jW)