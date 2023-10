Peter Kneffel/dpa Hubert Aiwanger (FW) und Markus Söder (CSU) bei Unterzeichnung des Koalitionsvertrags am Donnerstag in München

Knapp zweieinhalb Wochen nach den Landtagswahlen in Bayern steht der Koalitionsvertrag zwischen CSU und Freien Wählern (FW) und damit auch die Fortsetzung der bisherigen Koalition im Freistaat. Die Unterzeichnung folgte nach einer gemeinsamen Pressekonferenz am Donnerstag mittag.

Darin äußerten sich die beiden Parteichefs zufrieden über die Verhandlungen. »Geräuschlos, effektiv und schnell«, betonte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) seine Zufriedenheit. FW-Chef Hubert Aiwanger wetterte mit einer ähnlichen Einschätzung gegen die Bundesregierung: Man sei arbeitsfähig, statt wochenlang zu streiten. Ob es so harmonisch bleibt, darf allerdings mit Blick auf die letzten Monate der gemeinsamen Koalition und das Ringen um Regierungsanteile kurz nach den Wahlen bezweifelt werden.

So war bis zuletzt die Ressortverteilung der neuen Landesregierung strittig. Bereits vor der Wahl forderte Aiwanger mit dem Landwirtschaftsministerium einen vierten Ministerposten. Am Ende konnte er sich zumindest in Teilen durchsetzen. Im neuen Kabinett besetzt der bisherige parlamentarische Geschäftsführer Fabian Mehring das Digitalministerium. Im Gegenzug wandert einer von zwei Staatssekretärsposten der Freien Wähler zur CSU.

Die Ressorts Wirtschaft, Umwelt und Kultus bleiben bei den Freien Wählern. Kultusminister Michael Piazolo räumt allerdings seinen Posten zu Gunsten seiner bisherigen Staatssekretärin Anna Stolz (beide FW). Gründe sind bislang nicht bekannt.

Söder will die Personalien für die eigenen Ministerposten erst zur Vereidigung des Kabinetts am 8. November nennen. Nach der geplanten Konstituierung des Landtags am kommenden Montag soll der CSU-Chef am Dienstag erneut zum Ministerpräsidenten gewählt werden, was als Formsache gilt.

Inhaltlich ändert sich wenig mit dem 85 Seiten starken Koalitionsvertrag, der den Titel »Freiheit und Stabilität« trägt. Ein paar Projekte stechen heraus. In der Präambel verankert ist ein »Demokratiebekenntnis« mit einer Absage an Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. FW-Fraktionschef Florian Streibl begründete dies mit den Gefahren, denen der Freistaat »von rechts wie links« ausgesetzt sei. Man sehe sich als »bürgerliche Kraft«.

Kurioserweise fiel in diesem Zusammenhang kein Wort zur sogenannten Flugblattaffäre um Aiwanger wenige Wochen vor der Wahl sowie zu dem vielfach kritisierten Umgang des FW-Chefs damit. Ebenfalls am Donnerstag bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Regensburg, dass seit September gegen einen ehemaligen Lehrer Aiwangers wegen des Anfangsverdachts der Verletzung von Dienst- und Privatgeheimnissen ermittelt werde.

Im Bildungsbereich sollen laut Koalitionsvertrag neue Stellen geschaffen werden. Eine Forderung, die Gewerkschaften und Verbände seit Jahren vertreten. Angesichts des Lehrermangels ist die Umsetzung jedoch offen. Um gegenzusteuern, bewegt sich die bayerische Staatsregierung auf eine weitere langjährige Forderung der Gewerkschaften zu. So soll bis zum Ende der Legislaturperiode für Grund- und Mittelschullehrer die Besoldungsstufe A 13 gelten. An Schulen soll darüber hinaus eine wöchentliche »Verfassungsviertelstunde« eingeführt werden, in der sich Schüler mit der Verfassung auseinandersetzen.

In Bezug auf die gegenwärtige »Migrationsdebatte« kündigte Söder an, »soweit rechtlich möglich, auf das Sachleistungsprinzip« und dafür landesweit auf Bezahlkarten umzustellen.