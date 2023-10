Monika Skolimowska/dpa Plakativer Protest gegen automobile Produktion im Trinkwasserschutzgebiet (Erkner, 23.10.2023)

Es hagelt weiter Kritik: an Teslas Ausbauplänen für die »Gigafactory« in Grünheide in Ostbrandenburg. Nach dem am Dienstag mangels Teilnahme abgebrochenen Erörterungstermin zu den rund 1.000 Einwendungen gegen eine erweiterte Tesla-Fa­brik setzt die Bürgerinitiative Grünheide (BI) nach. Die Bürgerbewegten rufen alle Einwender auf, sich die aktuelle – sechste – Version der Antragsunterlagen des US-Elektroautobauers durch das zuständige Landesamt für Umwelt (LfU) zuschicken zu lassen, sagte BI-Sprecher Steffen Schorcht am Donnerstag exklusiv jW.

Dabei müssten die Unterschiede zwischen den Fassungen kenntlich gemacht werden, ferner seien Textschwärzungen zu entfernen. Verbleibende – etwa aufgrund von Betriebsgeheimnissen – müssten durch Tesla begründet werden, fordert Schorcht. Nur auf Basis dieser Unterlagen könnten Einwender ein genaues Bild von Teslas Planspielen bekommen.

Fraglich ist indes, ob es bei der sechsten Version bleibt. Denn: »Zu einzelnen Punkten wurde der Vorhabenträger (Tesla, jW) gebeten, die Antragsunterlagen nachzubessern bzw. zu ergänzen«, sagte Thomas Frey, LfU-Pressesprecher, am Mittwoch zu jW. Welche Punkte? »Im Bereich Naturschutzrecht.« Beispielsweise soll Tesla den Nachweis erbringen, dass die Stickstoffbelastung auf dem Werksgelände im Trinkwasserschutzgebiet unbedenklich ist. Ein Teilerfolg für Umweltverbände und Anwohnerschaft? »Nein, eher eine Nebelkerze der Behörde«, befand der Geschäftsführer der Grünen Liga Brandenburg, Michael Ganschow, am Donnerstag gegenüber jW. Weshalb? »Einzelne Emissionswerte betreffen nur einen Bruchteil der fragmentierten Unterlagen.« Relevanter seien der Sicherheitsbericht, Störfallgutachten und nicht zuletzt Fragen nach dem Wasserbedarf im Genehmigungsverfahren für den Ausbau der Produktionsanlagen.

Apropos Baumaßnahmen: Am Montag hatte bereits die sogenannte Baufeldfreimachung unweit des Tesla-Werks begonnen, sprich Baumfällungen. Anderthalb Kilometer westlich des Bahnhofs Fangschleuse soll ein neuer Halt entstehen. Direkt neben der »Gigafactory«. »Der Bau orientiert sich ausschließlich an den Interessen von Tesla«, monierte Schorcht. Es gebe den Verdacht auf Subventionsbetrug, »da Steuermittel verbaut werden«.