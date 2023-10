IG Metall begrüßt Habecks Industrieplan

Frankfurt am Main. Die IG Metall steht hinter der von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zum Wochenbeginn vorgestellten Industriestrategie. ZumAbschluss des fünftägigen Gewerkschaftstags in Frankfurt am Main stimmte der neue Zweite Vorsitzende Jürgen Kerner am Donnerstag den Plänen von Habeck zu und erklärte, die einzigartigen industriellen Wertschöpfungsnetzwerke in der BRD müssten erhalten werden. Kerner zeigte sich enttäuscht, dass die Ampelkoalition einem »Brückenstrompreis« für besonders energieintensive Industriebetriebe bislang nicht zugestimmt hat. (dpa/jW)