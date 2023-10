Hohe Werte für BSW in Umfrage

Berlin. Wenige Tage nach der Vorstellung des Vereins »Bündnis Sahra Wagenknecht« (BSW) kommt die noch gar nicht existierende Wagenknecht-Partei in ersten Umfragen auf hohe Zustimmungswerte. Während INSA bereits unmittelbar nach Wagenknechts Austritt aus der Partei Die Linke am Montag einen bundesweiten Stimmenanteil von zwölf Prozent für das BSW ermittelt hatte, veröffentlichte das Institut Wahlkreisprognose am Mittwoch abend weitere repräsentative Zahlen. Demnach käme das BSW bundesweit auf 13,5 Prozent der Stimmen. Im Osten wäre die Wagenknecht-Partei mit 23,5 Prozent zweitstärkste Kraft nach der AfD; im Westen käme sie auf 10,5 Prozent. 18 ostdeutsche Wahlkreise könnte das BSW laut Wahlkreisprognose direkt gewinnen, darunter beide Leipziger Wahlkreise und drei Wahlkreise in Berlin. Die Linkspartei kommt in dieser Umfrage im Osten nur noch auf drei Prozent der Stimmen. (jW)