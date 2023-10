Durchsuchungen wegen »rechtsextremer« Musik

Celle/Oldenburg. Die Polizei hat am Donnerstag mehrere Objekte in verschiedenen Bundesländern im Zusammenhang mit der Produktion sowie dem Vertrieb von strafrechtlich relevanter, volksverhetzender »rechtsextremer« Musik durchsucht. Schwerpunkt des Einsatzes war Niedersachsen, wie die Generalstaatsanwaltschaft Celle mitteilte. Daneben gab es Durchsuchungen in den Bundesländern Hamburg, Berlin, Thüringen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. (dpa/jW)