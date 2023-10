VW-Bosse wollen Milliardenkürzungen

Wolfsburg. Der Volkswagen-Konzern drängt angesichts enttäuschender Ergebnisse bei der Kernmarke VW Pkw weiter auf ein drastisches Kürzungsprogramm in Milliardenhöhe. Details seien in den Gesprächen mit der Belegschaftsseite bislang nicht festgezurrt worden, räumte Finanzchef Arno Antlitz am Donnerstag zur Präsentation der Quartalszahlen ein. Die Notwendigkeit zur Steigerung der Rendite sah er allerdings auch mit den Daten zum dritten Quartal belegt. »6,2 Prozent Umsatzrendite sind zu wenig, um entschlossen in die Zukunft investieren zu können«, meinte Antlitz in einem Videointerview. Über die Ausgestaltung wird mit dem Betriebsrat in mehreren Arbeitsgruppen verhandelt. Betriebsratschefin Daniela Cavallo zog dabei zwei »klare rote Linien«: Weder bei der bis 2029 vereinbarten Beschäftigungssicherung noch beim Haustarif dürfe es Abstriche geben. (dpa/jW)