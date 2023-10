Christoph Hardt/Panama Pictures/imago

Die Solidarität mit den Anfang des Monats gefeuerten Druckern vom Medienhaus DuMont in Köln wächst. Am Dienstag kamen zu einer zweiten Protestkundgebung vor der Konzernzentrale des DuMont-Medienhauses im Stadtteil Niehl rund 300 Teilnehmer – damit allerdings weniger als bei einer Kundgebung gleichenorts vor zwei Wochen. Doch diesmal waren neben dem Oppositionsführer und SPD-Fraktionsvorsitzenden im Landtag von Nordrhein-Westfalen, Jochen Ott, auch Urgesteine kölscher Mundartlieder wie »Die Höhner« mit Solidaritätsadressen vertreten. Die Abordnung von drei Bandmitgliedern sang a cappella ihren Hit »Echte Fründe« (Echte Freunde), eines der bekanntesten Lieder der Band, über den Zusammenhalt der Menschen in der Domstadt.

In der zurückliegenden Woche hatte bereits die Mundart- und Karnevalsband »Die Paveier« per Facebook ihren Auftritt im DuMont-Festzelt zur Weiberfastnacht 2024 unter Verweis auf das »unsoziale« und »unkölsche« Verhalten der Konzernleitung abgesagt. Ebenfalls am Dienstag am Start war Rolly Brings. Der 80jährige ehemalige Ford-Arbeiter, Gesamtschullehrer, engagierte Gewerkschafter, linke Liedermacher und Autor war von Sohn Stephan Brings, Bassist und Sänger in der Kölsch-Rock-Band »Brings«, am Abend zuvor angerufen worden: »Papp, morje müsse m’r för der Drucker vom Dümong spille« (Papa, morgen müssen wir für die Drucker von DuMont spielen), habe Stephan gesagt, so Rolly. Also habe er sich die Nacht über hingesetzt und ein Lied geschrieben. Heraus kam der »DuMont Chefetagen Small Talk Blues« – eine satirisch-bissige Abrechnung mit der DuMont-Unternehmensleitung, die auf ihre Beschäftigten »herabschaut« und nur »an Profit« denke.

Ott, eine SPD-Größe in der Domstadt, zeigte sich auf der Kundgebungsbühne »empört« über den Coup der Konzernleitung. »So was habe ich noch nicht erlebt. Wie hier mit den Beschäftigten eines Traditionsunternehmens umgegangen wird, das ist eine Zumutung«, donnerte Ott. Die Angestellten seien »hinters Licht geführt« worden, jetzt müsse ein »fairer Ausgleich« gefunden werden, so der Appell des Sozialdemokraten in Richtung der Herausgeberfamilie DuMont.

Anfang Oktober hatte die Konzernleitung in einer Nacht- und Nebel-Aktion die hauseigene Druckerei mit über 400jähriger Tradition ohne jegliche Vorankündigung dichtgemacht. Der Betrieb hatte bis zuletzt schwarze Zahlen geschrieben. Seither sind 200 Festangestellte und ungefähr noch mal so viele Leiharbeiter arbeitslos. Für eine Belegschaft mit einem Altersdurchschnitt von 57 Jahren ein »Freifahrtschein in die Altersarmut«, wie Harald Hartung, Betriebsratsvorsitzender der nun »abgewickelten« Drucksparte im Gespräch mit junge Welt sagte.

Die DuMont-Blätter Kölner Stadt-Anzeiger und Express sowie die vom Heinen-Verlag getragene Kölnische Rundschau werden seit dem 4. Oktober nun in einer tariflosen und als gewerkschaftsfeindlich geltenden Druckerei vom in Koblenz ansässigen Mittelrhein-Verlag gedruckt und jeden Morgen per Lkw über hundert Kilometer nach Köln transportiert. Hartung, der auch Verhandlungsführer bei den derzeit stattfindenden Gesprächen mit dem Management ist, zeigte sich gegenüber jW desillusioniert: »Den Standort werden die nicht wieder aufmachen«. Da jedoch »jedes Verlagshaus in Deutschland ein genaues Auge auf die Vorgänge in Köln« habe, sei es nun wichtig, »den Preis für dieses asoziale Verhalten« in die Höhe zu treiben, so Hartung. »Köln darf nicht die Blaupause für weitere Druckereischließungen werden.«

Ins gleiche Horn stieß auch Jan Schulze-Husmann von Verdi, der auch auf das Schicksal der zirka 200 Leiharbeiter aufmerksam machte, die ebenfalls von der Schließung betroffen sind. Das Netzwerk »Labournet Germany« ruft derweil die Leiharbeiter auf, sich einer gemeinsam mit dem Arbeitsrechtler Wolfgang Däubler initiierten Klage für gleiche Bezahlung in der Leiharbeit anzuschließen. Für die Kosten einer Klage, so das »Labournet« weiter, sei ein Fonds eingerichtet.