Gero von Schneider Marientreu Fesch geht’s zum Fest: »Im Vorgarten der Karpaten«

Im Vorgarten der Karpaten

Das Banat

Flussinseln und Wasserfälle, Wildpferde und Wisente: Das rumänische Banat an den Grenzen zu Serbien und Ungarn ist ein Naturspektakel. Befahren kann man es mit Rumäniens ältester Gebirgsbahn. Im Anschluss: Crisana und die Maramures. D 2020.

Arte, 16.00 Uhr

South Park

Busenfeinde

Das Warten hat ein Ende: Cartman soll endlich aufs Maul bekommen, und zwar von Wendy, über die sich der Lellek wegen ihres Schulreferats über Brustkrebs lustig gemacht hat. Cartman aber fürchtet den Schmerz und versucht, den Kampf vorab zu canceln. USA 2008.

Comedy Central, 17.10 Uhr

Überraschungen unter der Bauplane – Schloss Güstrow wird saniert

Vor 465 Jahren begann der Bau des Regierungssitzes von Herzog Ulrich III. von Mecklenburg. Nun soll die Außenhülle des Schlosses südlich von Rostock bis 2024 restauriert werden. D 2023.

NDR, 18.15 Uhr

Die Simpsons

Homer auf Tour

Homer hat genug Hüftgold, um damit Kanonenkugeln zu fangen. Grund genug, dass ihn Cypress Hill, Sonic Youth und Co. als Attraktion mit auf Festivaltour nehmen. Die Smashing Pumpkins treffend, äußert Bart die Weltweisheit, dass die wenig beeindruckende Leistung, Jugendliche betrübt zu machen, etwa dem erfolgreichen Angeln von Fischen aus einem Fass entspricht. USA 1996.

Pro sieben, 18.35 Uhr

Fußball: Europa League

Bayer Leverkusen – Quarabag FK

Lange her, aber nicht das erste Mal, dass man der Herrenabteilung von Bayer Leverkusen Chancen auf die Meisterschaft im nationalen Spielbetrieb einräumt. Aber auch zu Spitzenzeiten vor 22 Jahren und mit einem Mittelfeld aus Ballack, Ramelow, Schneider und Zé Roberto wurde Vizekusen seinem Namen gerecht. Trainer Xavi Alonso will mit seinem Team nun den Fluch brechen. Auch wenn die Mehrfachbelastung wohl nicht so schnell ein Ende findet. Denn in die Europa League ist man mit zwei Siegen gestartet. Der aserbaidschanische Meister allerdings auch. D 2023.

RTL, 20.45 Uhr

Greenpeace und die ­Gentechnik

Ideologie statt Fakten?

Mit wachsender Weltbevölkerung wächst auch der Bedarf nach Nahrung. Den zu decken, bedarf es auch der Züchtung, wie schon vor 10.000 Jahren im Vorderen Orient Wilder Emmer angebaut wurde, den der Mensch zum Weizen kultivierte. Gentechnik nun könnte die Lebensmittelproduktion auf die nächste Stufe heben. Naturromantiker wie Greenpeace aber stehen dagegen in Fundamentalopposition. D 2023.

SWR, 21.00 Uhr

Cannabis auf Rezept – für mein Leben ohne Tics

Um seine Tourette-Tics abzustellen, arbeiten zu können und einen störungsfreien Alltag zu haben, bräuchte Christian monatlich 60 Gramm Haschisch. Eine Menge, die er sich nicht leisten kann und die er aktuell nicht legal und auf Rezept bekommt. D 2023.

HR, 21.45 Uhr