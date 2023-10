ZUMA Press/imago/Montage jW

»Markt der Ideologien«

Zu jW vom 19.10.: »Aufstand der Verzweiflung«

Die Linke hat es ausdrücklich vermieden, sich zur Marxschen Theorie zu bekennen. Damit ist sie seit Jahrzehnten dazu gezwungen, sich auf dem Markt der gängigen Ideologien etwas herauszusuchen, was zu ihr passen könnte. Dass dieser Markt aber fast durchgängig die Resterampe der Bürgerlichen ist: Wer konnte damit schon rechnen? Zudem scheint ihr auch völlig unbekannt, dass Festigkeit und Wirkmächtigkeit eigener Positionen davon abhängen, wie tragfähig das eigene theoretische Fundament ist. So schwankt die Linke nicht nur in Deutschland hilflos wie die Halme im Wind, wenn die Stürme etwas heftiger blasen und laviert auf unklarem Kurs. Den weltweiten Herausforderungen mit eigenen Positionen zu begegnen, an denen auch andere sich festhalten könnten, wie soll das funktionieren, wenn man das selbständige Denken an der Garderobe der Machtbeteiligung abgegeben hat?

Joachim Seider, Letojanni (Italien)

»Die Basis zahlt«

Zu jW vom 21./22.10.: »Zitat des Tages«

Als ich das Zitat des Tages las, musste ich laut lachen. Ein Parteivorstand der Linken, Luigi Pantisano, sagte: »Die Linke ist eine Mitgliederpartei. Die Basis ist bei uns Boss.« Meine Erfahrung: Das ist vollkommen falsch. Und ich bin Mitglied seit Gründung der Linkspartei, habe in Berlin in zwei Bezirksverbänden, einer Basisorganisation mitgearbeitet und tue das noch heute in einer Landesarbeitsgemeinschaft. Außerdem war ich Delegierter des Berliner Landesparteitags. Immer musste ich erleben, dass von oben bestimmt wurde. Es gibt in Berlin (und auch im Bund) einen sehr kleinen Kreis von Multifunktionären, der allein die Richtung der Partei bestimmt. Die Basis zahlt Mitgliedsbeiträge.

Heinz Krafft-Neuhäuser, per E-Mail

»Wenigstens eine linke Partei«

Zu jW vom 24.10.: »Durch die Lücke ins ­System«

So überraschend kommt es ja nicht, Sahra ­Wagenknecht gründet einen Verein, aus dem später eine Partei werden soll. Sie und weitere Mitglieder haben die Partei Die Linke verlassen.

Was ich nicht verstehen kann, ist der Tumult, der jetzt in Partei und Bundestagsfraktion ausgebrochen ist. Schon seit Jahren verliert die Partei Mitglieder, und darunter nicht nur einfache Mitglieder. Das scheint keinen gestört zu haben. Erst jetzt heult Kofraktionschef Dietmar Bartsch auf, dass dieser Schritt »unverantwortlich und inakzeptabel« sei. Erst jetzt, Herr Bartsch? Wo waren Sie in all den Jahren vorher? Auch Sie müssten doch vor Scham rot anlaufen über die Aufnahmeangebote der SPD. Der Partei, die mit der Linken bislang nichts zu tun haben wollte. Das liegt nicht nur daran, dass auch der SPD das Wasser bis zum Hals steht (…). Die SPD will eine Linke haben, die mit linker Politik nichts am Hut hat.

Die Linke ist tot, es lebe die neue Linke. Denn wenigstens eine linke Partei sollte in den Parlamenten sitzen. Wer sich Sorgen machen muss, ist die AfD. Auffallend ist, wie sehr sie dabei von Union, SPD und FDP unterstützt wird. Merkt diese Linke das auch nicht mehr?

Wolfgang Seibt, Wettenberg

»Bevorstehende ­Herausforderungen«

Zu jW vom 24.10.: »Durch die Lücke ins ­System«

Sahra Wagenknecht wird es schaffen, wenn Konkurrenzkämpfe im eigenen Lager, Eifersüchteleien, Neid, Egoismus, Posten- und Diätengier usw. grundsätzlich unterbleiben. Die so frei gewordenen Kräfte werden für die bevorstehenden politischen Herausforderungen nützlich sein. Das Für- und Miteinander für ein Ziel mit wirklich linken Organisationen, Vereinen, Verbänden und Gruppen halte ich durchgehend für unabdingbar.

Eine »Die Linke 2.0« oder eine SPD-Nachahmung wäre für Wagenknechts Partei der Ruin, der politische Rückwärtsgang in den Sumpf dieser verfilzten Parteienlandschaft. Ich wünsche Wagenknecht sowie ihren Mitstreitern maximale Erfolge für das notwendig gewordene Vorhaben.

Peter Dornbruch, per E-Mail

»Mit Stolpersteinen gepflastert«

Zu jW vom 24.10.: »›Warum wir DIE LINKE ­verlassen‹«

Die Partei Die Linke erinnert mich an ein in Seenot vom Kurs abgekommenes Schiff. Eine Partei, die im Bundestag für Waffenlieferungen in Krisengebiete stimmt, ist keine Friedenspartei und hat somit an Ansehen und Vertrauen in der Bevölkerung verloren sowie aus der unrühmlichen deutschen Geschichte nichts gelernt. Diese Partei ist aus diesem Grund keine politische Heimat für mich, und ich verstehe Sahra Wagenknecht sehr gut und beglückwünsche sie zu diesem Schritt.

Sahra Wagenknecht trägt keine Schuld an der Spaltung der Partei. Die Spaltung war dank der fehlbesetzten, arroganten Parteiführung vorauszusehen. An dieser Stelle sei an den Brief von Hans Modrow an die Parteiführung erinnert. Alle warnenden Hinweise wurden ignoriert. So eine Wahl anzunehmen, das ist kein Spaziergang, d. h. Verantwortung zu übernehmen gegenüber den Wählern, nicht eingehaltene Wahlversprechen gibt es von anderen Parteien genug. Politik aus Überzeugung heißt kompetent in diesen schwierigen Zeiten seine Meinung öffentlich zu belegen und zu vertreten. Es wird erwartet, dass die gewählte Parteiführung ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Bevölkerung hat, und unter Zurückstellung der eigenen Belange für deren Beseitigung ehrlich und konsequent eintritt, nicht nur bis zum eigenen Portemonnaie.

Die Linke hat die Nähe zu den Wählern verloren. Es gibt dafür kein Rezept, um aus diesem Dilemma herauszukommen. Momentan fühle ich mich als Bürgerin dieses Landes von keiner Partei im Deutschen Bundestag vertreten, zumal kaum ein führender Politiker aus dem ostdeutschen Raum stammt. Ich wünsche Sahra Wagenknecht und ihren mutigen Mitstreitern viel Kraft auf ihrem Weg, der mit zahlreichen Stolpersteinen gepflastert sein wird.

Elvira Liebmann, Berlin