edition ost Lutz Riemann: 9.12.1940 bis 23.10.2023

Lutz Riemann hatte ein Zeesboot. Mit diesen Fischereiseglern fuhren seit dem 15. Jahrhundert die Ostseefischer hinaus, bis in die siebziger Jahren waren DDR-Fischer damit in den küstennahen Gewässern unterwegs – mit den traditionell roten Segeln. Lutz Riemann, im DDR-Fernsehen Oberleutnant Zimmermann im »Polizeiruf 110«, rettete so ein zwölf Meter langes Boot, restaurierte es und stach in See, als die DDR unterging und mit ihm der Fernsehfunk des Landes. Eine Zeitlang war er noch als Freier für den NDR unterwegs, doch der sortierte ihn auch bald aus. Zu rot, zu links, zu staatsnah, zu renitent, zu alt, zu ostdeutsch, und überhaupt …

Riemann segelte oft mit Egon Bahr auf seinem Zeesboot. Nach Hiddensee, nach Rügen. Sie führten lange Gespräche und korrespondierten miteinander. 2015 starb der SPD-Stratege, und die Entspannungspolitik ging in Deutschland endgültig über Bord. Das ärgerte nicht nur Riemann, aber er machte zu Bahrs 100. Geburtstag ein Buch über eine späte Männerfreundschaft, das im Kern ein Antikriegsbuch ist (»Annäherung durch Wandel. Kalter Krieg und späte Freundschaft«, edition ost). Darin zitierte Riemann, der prominente ostdeutsche Schauspieler, fundamentale Erkenntnisse Bahrs. Etwa jene, die dieser am 3. Dezember 2013 westdeutschen Gymnasiasten ins Bewusstsein zu hämmern versucht hatte: »In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal, was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt.« Oder was uns Regierungspolitiker gegenwärtig weismachen wollen, lässt sich hinzufügen.

Riemann war während des Krieges in Stettin zur Welt gekommen und in Lubmin bei Greifswald aufgewachsen, er arbeitete als Schiffbauer auf der Peene­werft in Wolgast und wurde dann Schauspieler. Mit Diplom. Trat erst im Süden der DDR im Theater auf und dann ins Ensemble der Fernsehschauspieler ein. Als Oberleutnant Zimmermann wurde er einem Millionenpublikum bekannt. Und den Zuschauern im Norden auch als »Verklarer« in der ersten und einzigen plattdeutschen TV-Talkshow »Talk op Platt«, bis diese 2006 eingestellt wurde.

Im Herbst dieses Jahres fanden die Ärzte einen Tumor im Kopf, Ende Oktober wollte man ihn wissen lassen, wie viel Lebenszeit ihm noch bliebe. Die Antwort kam schneller als befürchtet: Am Montag, dem 23. Oktober, ist Lutz Riemann in Greifswald verstorben. Mit 82 Jahren. Aber so lange in den Dritten Programmen der DDR-Polizeiruf läuft, lebt Lutz Riemann weiter. Das erleichtert uns, seinen Freunden, den Abschied. Ein wenig.