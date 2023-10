IMAGO/HärtelPRESS

Die Strategie der faschistisch-sezessionistischen Kleinstpartei »Freie Sachsen« besteht vor allem darin, Themen mit Empörungspotential wie die Anticoronamaßnahmen oder die Klimapolitik zu besetzen, um Anhänger zu rekrutieren. In Dresden hat sie den Protest gegen eine geplante Unterkunft für Geflüchtete als Gelegenheit erkannt, den Rechtsruck voranzutreiben. Am Sonntag organisierte die Partei einen Aufmarsch gegen die Einrichtung. Dabei zogen die rund 300 Neonazis auch nah an den Wohnsitz von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) heran, was für besondere Aufregung in der sächsischen Landespolitik sorgte.

Mit Fahnen und Transparenten ausgerüstet wollten die Demonstranten von der geplanten Unterkunft in Richtung von Kretschmers Wohnung ziehen. Das Vorhaben war bereits von der Versammlungsbehörde untersagt worden, wie die Sächsische Zeitung (Montagausgabe) berichtete. Das Haus sei von der Polizei abgeriegelt worden, die Demonstranten lediglich in »Rufweite« gewesen. Der MDR meldete, bei einer Zwischenkundgebung seien laute »Kretschmer muss weg«-Rufe zu vernehmen gewesen. Ein Redner drohte: »Politiker dürfen sich zu Hause nicht mehr wohlfühlen, wenn sie über unsere Köpfe hinweg entscheiden.«

Bei der »schwarz-grünen« Landesregierung sorgte dieser Versuch, einen einzelnen politischen Vertreter der herrschenden Klasse einzuschüchtern, für Empörung. Eine pöbelnde Menge sei in Kretschmers privates Lebensumfeld »eingedrungen«, teilte Justizministerin Katja Meier (Bündnis 90/Die Grünen) am Sonntag nachmittag beim Kurznachrichtendienst X mit. Solche »Heimsuchungen« seien kein Ausdruck legitimer politischer Auseinandersetzung, sondern »ein schändlicher Angriff auf unsere Demokratie«. Vizeministerpräsident und Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) sprach laut Mitteilung von einer »inakzeptablen Missachtung der Demokratie«. Der sächsische CDU-Generalsekretär Alexander Dierks warf den »Freien Sachsen« vor, »niederträchtig« zu agieren. In das private Umfeld von Politikern einzudringen, sei eine inakzeptable Grenzüberschreitung, erklärte Dierks am Montag. Wer Politiker einschüchtern wolle, stelle sich außerhalb der Werte »unserer Demokratie«.

Begonnen hatte die Kundgebung laut MDR vor der ehemaligen Schule im Stadtteil Klotzsche, in die nach Angaben der Stadt 65 Geflüchtete einziehen sollen. Erst Anfang des Monats war dort ein Brandanschlag versucht worden. Unbekannte hatten eine brennbare Flüssigkeit an die Fassade des Gebäudes geschüttet und wollten sie in Brand setzen. Davor wiederum hatte es bereits Steinwürfe auf die ehemalige Schule gegeben.

Etwa 80 Menschen hatten sich am Sonntag vor der geplanten Geflüchtetenunterkunft zu einem Gegenprotest versammelt. Laut Anmelderin Rita Kunert habe man sich – symbolisch – »schützend« vor das Gebäude stellen wollen. Kunert sagte, es sei gefährlich für die Bewohner, »wenn wir uns hier nicht engagieren«.

Die »Freien Sachsen« sind eine als Partei organisierte Gruppe von Neonazis, NPD-Funktionären und Sympathisanten der Szene, die von Kadern der Gruppe »Pro Chemnitz« und der NPD Anfang 2021 gegründet wurde. Sie verstehen sich als Sammlungsbewegung, unter deren Dach verschiedene Akteure zusammenwirken sollen. Nach Schätzungen der Behörden verfügen die »Freien Sachsen« über ein Mitgliederpotential von etwa 1.000 Personen, weshalb sie als die größte faschistische Vereinigung in Sachsen gelten. Die Kleinstpartei agitiert letztlich für den »Saxit«, also den Austritt des Freistaats aus der Bundesrepublik.