IMAGO/NurPhoto Außerhalb der BRD sind FFF-Gruppen solidarisch mit den Palästinensern (Washington, D. C., 22.4.2022)

Vergangenen Montag titelte Bild »Klima-Aktivistin schockt mit Vorwurf gegen Juden«. Wie begann der Shitstorm gegen Sie?

Ich habe auf Instagram eine Kritik an einer Aussage von Josef Schuster, dem Präsident des Zentralrats der Juden, geteilt, die jemand anderes formuliert hatte. In einem Gastkommentar in der Bild am 14. Oktober äußerte er: »Die Barbaren sind unter uns.« Der Tweet des Zentralrats war mit einem Foto von einer Palästinenserin bebildert, die eine Palästina-Fahne hochhielt. Ich habe den folgenden Satz geteilt: »In Deutschland herrscht eine Progromstimmung gegen Palästinenser:innen und Schuster heizt sie an.«

Bild nennt Sie wegen der Nutzung des Begriffes Pogromstimmung »geschichtsvergessen und geschmacklos«.

Was versucht wird, ist, pauschal jeden, der sich auf eine Pro-Palästina-Demo begibt, der sich gegen den Genozid in Gaza ausspricht, als judenfeindlich und antisemitisch darzustellen. Es ist eine haltlose Unterstellung, dass ich das Zitat aus Judenfeindlichkeit geteilt hätte. Ich habe die Kritik am Begriff »Barbaren« geteilt, weil er seit Jahrhunderten zur rassistischen Entmenschlichung von Minderheiten genutzt wird – so auch hier. Palästinenser und Palästinenserinnen sind Menschen. Kein Mensch und keine Tageszeitung, auch keine Springerpresse, darf das anzweifeln.

Der Begriff »Pogrom« ist älter als die NS-Zeit und findet auch in anderen Kontexten weitläufig Verwendung. Der Duden definiert den Begriff als »gewalttätige Aktionen, Übergriffe und Ausschreitungen gegen Minderheiten oder politische Gruppierungen«. Auch werden die rassistischen Angriffe von Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen als Pogrome bezeichnet. Und einem Pogrom geht eine Pogromstimmung voraus, die angeheizt werden kann und sich damit entsprechend zu einem Pogrom entwickeln könnte.

Ihr Name und Ihr Foto wurde nun durch die mediale Hetzkampagne mit Antisemitismus in Verbindung gebracht. Fürchten Sie Repressionen?

Dass ich jetzt ins Kreuzfeuer geraten bin, bestätigt meine Befürchtungen. Aktuell stehen Muslime unter dem rassistischen Generalverdacht des »importierten Antisemitismus«, der wegen der antimuslimischen Hetze in der Migrationsdebatte auf fruchtbaren Boden fällt. Ich habe in der Instagram-Story, die skandalisiert wurde, davon gesprochen, dass das Schweigen der Mehrheit in dieser Gesellschaft dazu führt, dass die Repression sich entfalten kann. Durch das Schweigen wird der Genozid hingenommen. Wir werden auf deutschen Straßen, wie zum Beispiel in Hamburg, unter der Androhung von Haftstrafen dazu gezwungen, zu einem Völkermord zu schweigen. Dabei möchten wir lediglich von basalen Grundrechten gebraucht machen.

Uneingeschränkte »Israel-Solidarität« ist in Fridays-for-Future-Verbänden (FFF) anderer Länder nicht verbreitet. FFF Deutschland hingegen ist dafür bekannt, von proisraelischen Strömungen durchzogen zu sein. Welche Hürden birgt das in der Zusammenarbeit?

Deutschland steht international schon seit Jahren genau wegen der uneingeschränkten Solidarität mit Israel in der Kritik. Der Verband wurde von FFF-Gruppen aus Ländern des globalen Südens, die stärker vom Klimawandel betroffen sind, dazu angehalten, sich mit Palästina zu solidarisieren. Und anzuerkennen, dass sie mit ihrer Haltung isoliert sind, da diese kein Klimagerechtigkeitsfundament hat. Das erschwert die Zusammenarbeit und erweckt tatsächlich auch den Eindruck einer rassistischen Haltung gegenüber Palästinenserinnen und Palästinensern.

Positionierungen zu Kriegen, kriegstreiberischen Parolen von Politikern und der enthemmten Aufrüstungspolitik vermisst man bei FFF Deutschland. Wie stehen Sie dazu?

Leider überwiegt häufig eine moralisierende Betrachtung. Welche Konsequenzen aus einer politischen Analyse zu ziehen wären, ist dann weniger relevant. Ich habe teilweise erlebt, dass die Thematisierung der Emissionen des Kriegssektors als »zynisch« beschrieben wird. Hier ginge es schließlich um viel Leid, Leben und Tod und es wäre schlichtweg unangebracht, eine Klimabilanz zu ziehen. Wie viel Leid und wie viele Leben durch die Klimakrise gefährdet sind, wird dann plötzlich ausgeblendet.