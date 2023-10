F.Boillot/imago images/snapshot Bettelstudent sucht ein Zuhause, statt des Sofas im Vorhof der TU Berlin, das der SDS aus Protest dort hingestellt hat

Auf den monarchistischen Philosophen Joseph de Maistre geht das Sprichwort zurück, jedes Volk habe die Regierung, die es verdient. Wollte man daraus ein wissenschaftliches Gesetz machen, müsste man zumindest das Wörtchen »tendenziell« hinzufügen. So halten sich seit einigen Jahrzehnten Studierendenvertretungen, die ihrem Wahlvolk politisch weit voraus sind. Gedankt wird ihnen der Einsatz für sozial gerechte Hochschulen nicht: Der einzige Lohn ist der Stimmenthalt weiter Teile der Studierendenschaft bei den Hochschulwahlen.

Auch in der bundesweiten Studierendenvertretung, dem »Freien Zusammenschluss von Student*innenschaften« (FZS), ist eine marxistische Position kein Ausschlussgrund, wie sonst in der bürgerlichen Politik. Im Gegenteil werden Versatzstücke und Verfallsformen des Marxismus als Ausweis einer irgendwie moralisch richtigen Haltung verstanden, die stets auf der Seite der Unterdrückten und, wie es so dumm heißt, »gegen jeden -ismus« (Rassismus, Sexismus, Nationalismus etc. pp.) steht. Dass sie sehr wohl auch gegen die Unterdrückten sein können (und für den unterdrückerischen »-ismus«), wenn es sich bei diesen zum Beispiel um den reaktionären Adel handelt: Dieses Missverständnis aufzuklären liegt nicht im Interesse der Marxisten. Wer aber weder mit dem noch gegen das Volk regieren kann, ist im Grunde zur Verwaltung verdammt.

Als Vorstand (2019/20) und politischer Geschäftsführer (2022/23) des genannten FZS durfte ich den Verband durch Jahre führen, in denen sich die soziale Lage der Studierenden stetig verschlechterte. Im Bundesdurchschnitt kostet ein WG-Zimmer mittlerweile 458 Euro, in Berlin sogar 640 Euro. BAföG erhält trotz der jüngsten Reformen nur jeder zehnte, im Schnitt wird nur etwa die Hälfte der maximal 812 Euro ausbezahlt. Ein nicht geringer Teil der Studierenden erlebt vorübergehend Zahlungsunfähigkeit, Wohnungslosigkeit oder sogar finanziell bedingten Hunger. Obwohl 67 Prozent der Studierenden schon neben dem Vollzeitstudium arbeiten, hat die Hälfte der Studierenden weniger als 965 Euro. Der Paritätische Wohlfahrtsverband schätzt, dass 79,2 Prozent der allein oder in WGs wohnenden Studierenden in Armut leben. Es gäbe allen Grund für die Studierendenschaft, sich aufzulehnen, der stetigen Verarmung entgegen- und für ein allgemeines Studienhonorar einzutreten. Doch selbst, als im letzten Winter die galoppierende Inflation hinzukam, blieben Sozialproteste Studierender aus.

Auf einem Krisengipfel in Frankfurt am Main, bei dem Vertreter der größten Studierendenschaften Deutschlands ein gemeinsames Vorgehen beraten wollten, stieß ich auf erhebliche Widerstände dagegen, beim Protest explizit studentische Interessen zu artikulieren. Und sicherlich, studentische Privilegien zu erkämpfen kann nicht Sache einer sozialistischen Studierendenschaft sein. Doch davon sind wir weit entfernt. Die soziale Lage der Studierendenschaft ist, wie oben geschildert, keineswegs privilegiert, sondern vielmehr desolat. Warum weigern sich Studierende, dagegen zu kämpfen? Nicht, dass Studierende im Wintersemester 2022 nicht protestiert hätten: Die Klimaschutzaktivisten von »End Fossil« besetzten in mehreren Städten Hörsäle, in Jena konnte durch eine Besetzung sogar die geplante Streichung der Geschlechtergeschichte rückgängig gemacht werden. Es scheint, als wären Studierende für alles mögliche mobilisierbar, außer für ihre grundlegendsten Interessen.

Die organisierte Studierendenschaft steht weiterhin mit überwältigender Mehrheit links, Studierendenräte und -parlamente werden von Jusos, Grünen, Linksradikalen und linkeren Fachschaftsvertretungen dominiert. Es scheint ihr aber kaum möglich, diesen politischen Inhalten durch Protest Gehör zu verschaffen, und ihr Wahlvolk straft sie mit Ignoranz. Die Studierendenschaft ist zu einem Transmissionsriemen sozialer Bewegungen hinein in die Hochschulpolitik verkümmert. Umgekehrt ist es ihr unmöglich geworden, die Interessen der Studierenden gesellschaftlich geltend zu machen.

Derweil werden Hochschulen wieder exklusiver, die Zahl der Studierenden stagniert. Während reiche Eltern ihren Nachwuchs problemlos durch die »Lehrjahre« bringen können, werden Arbeiterkinder zunehmend in die (vergütete) Berufsausbildung gedrängt. Das erwartbare Ergebnis dieser Entwicklung ist die Stärkung des Akademikerprivilegs: Je weniger die »Lehrjahre« absolviert haben, desto üppiger die späteren »Herrenjahre«. Damit verstrickt sich die duldsam-moralistische Haltung der nichtmarxistischen Studierendenvertreter in einen Widerspruch. Sie müssen, wenn sie wirklich ihre Privilegien abgeben wollen, für ein Interesse eintreten, das ihnen besonders fremd ist: ihr eigenes.