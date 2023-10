»Heute ist der internationale Tag der Köche!« Udo sieht uns erwartungsvoll an. »Ja, und?« fragt Rossi. »Du kochst doch gar nicht.« – »Stimmt. Denn heute ist auch der internationale Tag des Faultiers!« Ha-ha! Kuriose Feiertage: Der 20. Oktober ist auch der »Tag der Alleen« und der bundesweite »Tag des Grabsteins«. Außerdem der »Tag des Shampoos« und der »Weltosteoporosetag«. »Also wenn’s danach geht, kann man ja überhaupt nichts mehr essen!« würde meine Oma jetzt sagen. Aber das stimmt nicht. Denn schon am 21. Oktober ist Apfeltag, und zwar in Großbritannien. Der »National Apple Day« wurde 1990 von der gemeinnützigen Organisation »Common Ground« ins Leben gerufen. Es geht um das Übliche: Vielfalt der Apfelsorten, drohender Verlust derselben und natürlich Geschäft ankurbeln. An vielen Orten in Ostengland treffen sich Apfelbauern, Baumschulenbetreiber, Apfelweinhersteller, Saftpresser und wohl auch Illustratoren und Schriftsteller, wahrscheinlich wegen der Cidreverkostung. Wir feiern mit:

Zwiebel-Apfel-Suppe mit Käsecroûtons

In einem großen Topf bei mittlerer bis starker Hitze 1 ½ EL Öl und 1 ½ EL Butter erhitzen. Sieben Zwiebeln, in Scheiben geschnitten, unter häufigem Rühren etwa 20 Minuten schmoren, bis sie eine rötliche Farbe annehmen. Einen EL Mehl einrühren und gut umrühren. Mit einer ¾ Tasse Cidre ablöschen. Unter Rühren die Flüssigkeit auf die Hälfte einkochen lassen. Vier Tassen Brühe, einen Cortland-Apfel, geschält und gerieben, Salz, Pfeffer, einen Zweig Thymian und ein Lorbeerblatt zugeben. Zum Kochen bringen, dann die Hitze reduzieren und 45 Minuten lang köcheln lassen. Den Thymianzweig und das Lorbeerblatt entfernen. Acht diagonal geschnittene Baguettescheiben unter den Grill legen. Wenn sie gegrillt sind, aus dem Ofen nehmen und mit 75 g gehobelten Cheddar-Käse belegen. Erneut unter den Grill legen, bis der Käse geschmolzen ist. Die Suppe auf vier Schalen verteilen. Mit je zwei gratinierten Croûtons servieren.

»An apple a day keeps the doctor away.« But what the hell sind Cortland-Äpfel? Da es sich um ein französisches Rezept handelt, mische ich mich nur ungern ein, nach meiner Übersicht aber ist diese Sorte, eine New Yorker Kreuzung von 1898, hierzulande kaum erhältlich. Ich würde auf Cox oder Elstar ausweichen.

Joghurtauflauf mit Zimtäpfeln

40 g Butter mit 60 g Zucker schaumig rühren. Vier Eier trennen. Das Eigelb nach und nach unter die Buttermasse rühren. Eine Vanilleschote halbieren und das Mark herauskratzen. Vanillemark, etwas Abrieb und Saft einer unbehandelten Zitrone, eine Prise Salz und 250 g Sahnejoghurt unterrühren. Drei EL Speisestärke vorsichtig unterheben. Das Eiweiß mit 20 g Zucker steif schlagen und locker unter die Masse heben. Drei Äpfel schälen, vierteln, entkernen und in feine Spalten schneiden. Mit zwei EL Zimtzucker mischen. Den Backofen auf 160 Grad vorheizen. Eine große Auflaufform mit Butter ausstreichen. Den Boden mit der Hälfte der Joghurtmasse bedecken. Die Apfelspalten darüber verteilen und mit der restlichen Masse bedecken. Etwa 35 bis 40 Minuten goldbraun backen.