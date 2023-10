Nachschlag: Gangs of Berlin

Frédéric Batier/X Filme Creative Pool/SKY/ARD Degeto Die Kriminalistin Charlotte Ritter klärt Morde am liebsten in der Kneipe auf

Kommissar Gereon Rath ermittelt wieder gegen die Berliner Unterwelt der 30er Jahre und versucht ganz nebenbei die NSDAP zu spalten. Am Ende der vierten Staffel der Serie »Babylon Berlin« ist man so schlau wie am Anfang. Gut kämpft gegen Böse. Die Gangsterbosse von der »Eisernen Else« bis zum »Ratten-Robert« massakrieren sich gegenseitig, um die Vorherrschaft im Wettgeschäft zu erringen. Im Hintergrund zieht der amerikanische Obergangster »Goldstein« die Fäden, um den von deutschen Kapitalisten gestohlenen Familienschmuck zurückzuholen. Ganz am Rande versucht Rote-Hilfe-Anwalt Hans Litten einen Journalisten aus den Fängen der Klassenjustiz zu befreien. Aber er wird von seiner Sekretärin und einem US-amerikanischen Spion verraten und kann die entlastenden Dokumente nicht fristgerecht bei der Berliner Justiz einreichen. Doch der zuständige Richter ist Teil einer Verschwörung und wird von der zauberhaften Charlotte Ritter kaltgestellt. Alles ist offen, und die nächste Staffel kann kommen. (bk)