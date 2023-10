Pond5 Images/imago Einsam wacht: US-Soldat beschützt die Sendeanlage des RIAS in Berlin 1952

»Klassenkampf im Äther« heißt André Scheers Buch über die politischen Schlachten, die in einhundert Jahren Hörfunk auf deutschem Boden ausgetragen wurden – und eben auch in der Luft.

Dem Zweiten Weltkrieg, der Zeit des ganz großen Versteckspiels, widmet Scheer mehrere Kapitel mit oftmals verblüffenden Passagen aus den damaligen Beiträgen. Am 14. Januar 1940 waren folgende Sätze aus den französischen Rundfunkempfängern zu hören: »Genossen, dieser Krieg ist nicht unser Krieg. Es ist im Gegenteil ein Krieg gegen uns, gegen unsere Ideen, gegen unsere materiellen Interessen, gegen unsere Familien, gegen alles, was den Armen wert ist, gegen alles, worauf die werktätigen Massen stolz sind. (…) Es ist ein Krieg unter imperialistischen Räubern, die sich um die Beute ihrer Plünderung und ihrer Ausbeutung streiten.« Provokationen wie diese aus Goebbels’ Propagandaministerium blieben nicht unbeantwortet. Es wurde umgehend »zurückgesendet«. Diese Formulierung brachte später der US-General Lucius D. Clay in Umlauf, als er die Richtlinien für den RIAS ausgab. Doch zurück zur Antwort der Alliierten auf die als kommunistisch getarnten Sendungen aus dem Goebbels-Ministerium. Man wusste in Westeuropa genau, was die Deutschen hören wollten: flotte Sprüche und heiße Musik. Besonders großer Beliebtheit erfreute sich nicht nur bei den Wehrmachtangehörigen der Soldatensender Calais, der, um Echtheit vorzutäuschen, offizielle Erklärungen des Oberkommandos der Wehrmacht bekanntgab, aber auch immer wieder von Rückschlägen aufgrund von Mängeln und Engpässen sprach, so dass sich stramme Volksgenossen häufig in Berlin beschwerten. Radio als kritisches Medium war man in Deutschland nicht gewohnt. Schon gar nicht von früher, aus der Zeit der Weimarer Republik.

In seiner chronologisch geordneten Studie beschreibt der Autor zu Beginn ausführlich die in den 1920er Jahren beispiellos repressive Rundfunkpolitik Deutschlands. Sämtliche Versuche, ein Radio von Arbeitern für Arbeiter genehmigt zu bekommen, scheiterten. Lieber ließ man die erklärten Feinde der Republik auf Sendung gehen. Über dieses eigentlich paradoxe Verhalten äußerte sich am 29. April 1925 der kommunistische Abgeordnete im Reichstag: »Es ist sehr bezeichnend, dass man in der Frage der Kandidatenreden Herrn Marx selbstverständlich Reden durch den Rundfunk gestattet und dass man auch von Herrn Hindenburg selbstverständlich annimmt, dass er auf dem Boden dieser Verfassung steht, trotzdem doch jedes Kind in Deutschland weiß, dass er ein überzeugter Monarchist ist, dass man es aber dem Kommunisten Thälmann natürlich verweigert.«

Dass die Forderungen der deutschen Arbeiterradiovereine damals keinesfalls durchweg illusorisch waren, verdeutlicht Scheer am Beispiel der Niederlande, wo an einem Abend pro Woche der Arbeiter-Radiovereinigung der Landessender zur Verfügung gestellt wurde. Selbst in den USA war man toleranter. In Chicago betrieben die Gewerkschaften seit 1926 mit dem WCFL einen eigenen Sender.

Hierzulande lagen sich Kommunisten und Sozialdemokraten auch in der Rundfunkfrage in den Haaren. Im Grunde waren es häufig keine politisch motivierten Auseinandersetzungen, sondern von Eitelkeiten geprägte Machtspielchen, die nach einhundert Jahren fast absurd anmuten und zugleich sehr vertraut: perfekte Unterhaltung! Darauf achtet Scheer als eingefleischter Radiofan. Es ist die große Stärke, das Rückgrat des Buches, dass der Autor offenkundig über ein unerschöpfliches Wissen verfügt. Und so sind die Details, für deren Verwendung sich Scheer entschieden hat, nicht nur solche, die die beschriebenen Zusammenhänge auf ideale Weise illustrieren, sondern oft auch die amüsantesten. Denn »Klassenkampf im Äther«, das bedeutet ja: Wie du mir, so ich dir!

Auch als General Clay mit dem RIAS »zurückgesendet« hatte, schlug eines Tages die Stunde der Zurückzurücksendung. Nach dem KPD-Verbot im August 1956 entschied das SED-Politbüro, mittels eines Freiheitssenders den Westen zu unterhalten und natürlich auch zu ärgern. Das gelang, da im Programm etliche kritische Reportagen aus dem BRD-Alltag untergebracht waren. Mit wachsender Bekanntheit kam auch die Frage auf, wo dieser Sender wohl steht. Gängige Antwort: Auf jeden Fall links von Bonn. Tatsächlich befand sich der Sendemast in der Nähe von Burg bei Magdeburg. Nach dem Mauerbau wurde es dann schwierig, die volkseigenen Reporter unerkannt in den Westen reisen zu lassen, so dass der Sendebetrieb bald eingestellt wurde. Immerhin wusste man nun, wie beliebtes Jugendradio klingen sollte.

André Scheer versäumt es nicht, Zeitzeugen bezüglich der ideologischen Schwachpunkte von DT 64 zu Wort kommen zu lassen. So ging es beispielsweise bei Punk nicht nur darum, was gesungen wurde, sondern auch von wem, woher die Band kam, Ost oder West. Ich könnte noch vieles über das Verklingen von DT 64 einerseits, die aber doch recht guten Zukunftsaussichten des Radios andererseits erzählen, aber meine Sendezeit ist leider um.