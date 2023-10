»Nebelwand der Propaganda«

Clodagh Kilcoyne/REUTERS Demonstration gegen den Krieg in Gaza (London, 18.10.2023)

Die portugiesische Zeitung Público kommentierte am Freitag die Rolle des Journalismus im Gazakrieg:

Die Intensität der Kriegspropaganda ist beeindruckend. Die Tragödie am Al-Ahli-Krankenhaus ist ein drastisches Beispiel. Israel beschuldigt den Islamischen Dschihad. Die Belege sind zahlreich und widersprüchlich. Israel beeilte sich, Beweise dafür vorzulegen, nicht für die Explosion verantwortlich zu sein. Was Israel tut, hat einen Namen und palästinensische Organisationen tun dasselbe: Propaganda. Und es funktioniert.

Die Menschen oder die Medien müssen nicht einmal davon überzeugt werden, dass das Behauptete wahr sei. Denn wenn zum Beispiel Israel sagt, dass es nicht für die Explosion an der Klinik verantwortlich sei, sind die Medien schon verpflichtet, dies zu berichten. Und diejenigen, die gerne möchten, dass es nicht Israel war, verbreiten diese Meldungen, als wären es Berichte unabhängiger Experten. Journalismus ist nicht mit der unehrlichen Arbeit derer zu verwechseln, die die eine Seite verteidigen und die Augen vor dem verschließen, was auf der anderen Seite geschieht. Wenn der Journalismus nicht bereit ist, uns vor dieser Nebelwand zu bewahren, sind wir verloren.

Die Internationale Föderation der Widerstandskämpfer (FIR) erinnerte am Freitag an weltweite Aktionen zur Rüstungsbegrenzung vor 40 Jahren:

Angesichts der militärischen Eskalationen in verschiedenen Teilen der Welt ruft die FIR zu breiten zivilgesellschaftlichen Friedensinitiativen auf. Wir erinnern daran, dass vor 40 Jahren, im Oktober 1983, eine internationale Bewegung gegen atomare Aufrüstung und für konkrete Abrüstung die öffentliche Debatte bestimmt hat. Sie richtete sich gegen eine Militarisierung Europas durch die geplante Stationierung von atomaren Mittelstreckenraketen vom Typ Cruise-Missile und Pershing II. Mit der Behauptung, die UdSSR habe bei der Veränderung eines bestehenden Raketentyps die Bedrohung des Westens erhöht, kündigte die NATO eine »Nachrüstung« an. Faktisch bedeutete die geplante Stationierung neuer Mittelstreckenraketen die Gefahr eines Atomkriegs in Europa. Diese Ankündigung der NATO löste in verschiedenen europäischen Ländern Aktionen der Friedensbewegung aus, wie sie bis dahin noch nicht zu erleben waren. (…)

Als im Herbst 1983 die entscheidenden politischen Abstimmungen in den nationalen Parlamenten und bei der NATO anstanden, sollte die Stimme der Friedensbewegung noch einmal machtvoll zu Gehör gebracht werden. Man verständigte sich über den Weltfriedensrat und in Abstimmung mit der FIR und ihren Verbindungen zu den nationalen Mitgliedsverbänden, am Wochenende 22./23. Oktober 1983 in vielen Städten der Welt Massenaktionen der Friedensbewegungen zu organisieren. Das wurde ein überwältigender Erfolg. Großdemonstrationen fanden statt in Brüssel (400.000 Teilnehmende), Helsinki, London (300.000), Madrid (200.000), Paris (150.000), Rom (500.000), Stockholm (80.000) und Wien (80.000). Selbst in den USA fanden in 150 Städten Demonstrationen und andere Aktionen statt, in Kanada gab es an dem Wochenende Kundgebungen in 50 Städten, darunter in Ottawa und Toronto. (…) Angesichts der drohenden Gefahr eines dritten Weltkrieges ist eine solch politisch breite Friedensbewegung nötiger denn je.