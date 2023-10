Fässer ohne Boden

Jonathan Ernst/REUTERS Joseph Biden spricht zu seiner Nation (19.10.2023)

Und wieder griff Joseph Biden in die unterste Schublade, die mit dem besonders übel stinkenden Dreck. »Wir können und wollen Terroristen wie die Hamas und Tyrannen wie Putin nicht gewinnen lassen«, warf er am Freitag, gerade aus Israel heimgekehrt, vom Oval Office aus in die Welt. Putin und die Hamas in einem Topf? Wer sich mit derart abstrusen Parolen an die Öffentlichkeit wagt, will entweder die stumpfeste Fraktion der härtesten US-Rechten für sich einnehmen, oder er hat ein Problem. Auf den US-Präsidenten trifft beides zu.

Biden hat sogar mehrere Probleme. Eines davon: Da stecken die Vereinigten Staaten und ihr Anhang seit mehr als eineinhalb Jahren Dutzende Milliarden US-Dollar in die Aufrüstung der Ukraine – und was geschieht? Die stolz mit Vorschusslorbeeren überschüttete ukrainische Offensive ist gescheitert. Immer mehr in den USA, insbesondere auf der Rechten, meinen: Nein, die Ukraine ist ein Fass ohne Boden. Nur, kann man Kiew denn einfach so den Hahn abdrehen? Die Ukraine wäre früher oder später verloren. Das darf nicht sein.

Nun kommt ein zweites Problem hinzu. Die Hamas hat mit einem Massaker Israel zu einem neuen Krieg provoziert. Kommt die Bodenoffensive, dann droht in Nah- und Mittelost ein Flächenbrand. Zumindest diejenigen Milizen in der Region, die eng mit Iran kooperieren, könnten dann losschlagen – die libanesische Hisbollah, Milizen in Syrien etwa; in den vergangenen Tagen griffen schiitisch-irakische Milizen, um einen Vorgeschmack zu geben, US-Militärstützpunkte in Syrien und im Irak an, während ein US-Kriegsschiff Huthi-Raketen aus dem Jemen abfing. Können die Vereinigten Staaten sich in dem mörderischen Inferno, das sich deutlich abzeichnet, aus dem Staub machen? Nein.

Sie haben also – so sieht bzw. fürchtet es Biden – in Kürze zwei Kriege am Hals. Biden hat, um vielleicht doch noch das Schlimmste zu verhindern, die israelische Regierung gewarnt, nicht denselben Fehler zu begehen wie die USA nach 9/11 und mit plumpen Gewaltorgien in eine strategische Niederlage zu steuern. Ob seine Einwände in Tel Aviv fruchten – man darf es bezweifeln. Dem US-Präsidenten bleibt also nur, die Mittel für beide Kriege aufzutreiben. Dafür braucht er nach Lage der Dinge eben die stumpfeste Fraktion der US-Rechten. Was tun? Nun, vielleicht kann man die Trumpisten ja mit einem hirnlosen Schenkelklopfer gewinnen. Also wirft Biden Putin und die Hamas in einen Topf.

Nur: Selbst wenn der Trick wirkt – und das ist beileibe nicht ausgemacht –, bleibt ein drittes Problem. Dass die USA sich aus Afghanistan komplett und weitgehend aus dem Nahen und Mittleren Osten zurückgezogen haben, das hatte einen Grund: Sie brauchen die militärische Hardware und das Geld für ihren Machtkampf gegen China. Alles, was in der Ukraine versumpft oder im Mittleren Osten verbrennt, fehlt letztlich in der Asien-Pazifik-Region. Dagegen hilft auch kein Wurf mit stinkendem Dreck.