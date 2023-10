Rojava Information Center Energieversorgung im Visier: Stromkraftwerk in Kamischli von einer türkischen Drohne getroffen

Das konstante Summen der türkischen Drohnen über ihren Köpfen ist für viele Einwohner in der kurdisch geführten Autonomieregion Nordostsyrien zum Alltag geworden. Immer wieder greifen sie an und töten militärisches sowie politisches Personal der autonomen Selbstverwaltung. Auch Angriffe auf die Infrastruktur sind nichts Ungewöhnliches. So handelte es sich bereits um die 61. türkische Drohnenattacke in der Region, die auch als Rojava bekannt ist, als am 4. Oktober in der Nähe der Stadt Hasaka (kurdisch Hesekê) eine Baustoffabrik von drei Raketen getroffen und dabei vier Personen verletzt wurden. Nach Angaben des Rojava Information Center sind seit Anfang des Jahres bis zu diesem Tag bei türkischen Drohnenangriffen bereits mindestens 76 Menschen getötet und weitere 71 verletzt worden.

Zwei Tage, 41 Luftschläge

Am frühen Morgen des 5. Oktober änderte sich die Lage schlagartig. Es war schnell klar, dass es sich um eine neue Angriffswelle der Türkei handelte, die die zur Normalität gewordene Kriegführung an Intensität und Dichte weit übertrifft. Bis zum frühen Nachmittag des gleichen Tages wurden mindestens 17 Ziele durch Drohnen und Kampfflugzeuge bombardiert, darunter das Elektrizitätswerk in Kamischli, die Eletrizitätsverteilerstationen nahe der Städte Hasaka und Amude sowie die Al-Zarba-Ölanlage in der Umgebung von Kahtania (Tirbespî), in unmittelbarer Nähe der türkischen Grenze.

Die kurdische Frauenorganisation Kongra Star hat für die ersten drei Tage der intensiven Angriffe, vom 5. bis einschließlich zum 7. Oktober, 41 Luftschläge gegen Infrastruktureinrichtungen aufgelistet. Getroffen wurden neben Elekrizitäts- und Ölanlagen auch die beiden Covid-19-Krankenhäuser der Region in der Nähe von Dêrik im Osten und in Ain Al-Arab (Kobanê) weiter westlich in der Nähe des Euphrat, ein durch die gute Ernte gefülltes Weizensilo in Amude, diverse Wasserpump- und -versorgungsstationen und unterschiedliche Fabriken in Ain Al-Arab, Ain Issa (Bozanê), Amude und Kamischli.

Durch die Treffer der Stromversorgung sind nach Angaben der Autonomen Selbstverwaltungsbehörden alleine in der Region Amude und Kahtania 175.000 Personen von Stromausfällen betroffen oder komplett von der Versorgung abgeschnitten. Die Instandsetzung dieser beiden Anlagen wird schätzungsweise drei Millionen US-Dollar kosten. Viel Geld für die Selbstverwaltung, die 2022 über ein Jahresbudget von insgesamt 981 Millionen US-Dollar verfügte. Darüber hinaus dürfte die Beschaffung von Ersatzteilen ein nicht zu unterschätzendes Problem darstellen.

Bewaffnete Milizen

In einem Bericht vom Montag über die Auswirkungen der türkischen Angriffswelle auf die zivile Infrastruktur hat das Forum in Nordostsyrien tätiger NGOs ermittelt, dass im Verwaltungsbereich Hasaka nur noch ca. elf Prozent der benötigten Stromversorgung sichergestellt werden können. Durch die Umleitung von etwa 30 Megawatt Leistung pro Tag vom Tabqa-Staudamm ins öffentliche Stromnetz von Hasaka reicht die Stromversorgung in einigen Gegenden für zwei bis vier Stunden pro Tag.

Zeitgleich mit den Luftschlägen wurde vermehrter Artilleriebeschuss entlang der Kontaktline des sogenannten M4-Streifens gemeldet, dem etwa 5.000 Quadratkilometer großen Gebiet nördlich der von Ost nach West verlaufenden M4-Verbindungsstraße, das u. a. die StädteRas Al-Ain (Serê Kaniyê) und Tal Abjad (Girê Sipî) umfasst. Die Türkei und die mit ihr verbündeten islamistischen Milizen halten das Gebiet seit 2019 besetzt. Mehr als 300.000 Menschen wurden bei der Invasion aus dem Gebiet vertrieben. Seither kommt es immer wieder zu schweren Menschenrechtsverletzungen. Die in Kamischli ansässige Menschenrechtsorganisation Hevdesti berichtet für das Jahr 2022 von mindestens 228 willkürlichen Festnahmen sowie 33 Feuergefechten zwischen den teils untereinander rivalisierenden dschihadistischen Milizen. Hevdesti charakterisiert die Situation im M4-Streifen in einem ausführlichen Bericht als »bewaffnetes Chaos und Unsicherheit«.

Türkische Truppen bleiben

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan erklärte die »erste Phase der Militäroperation« am 9. Oktober offiziell für abgeschlossen. Nach Angaben des Rojava Information Center wurden bis dahin 47 Menschen bei der Angriffswelle getötet. Was weitere Phasen der türkischen Aggression gegen Nordostsyrien sein und wann sie ggf. kommen sollen, bleibt bislang unklar. Die türkische Regierung hatte diese jüngste Angriffswelle mit dem durch die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) am 1. Oktober verübten Bombenanschlag in Ankara gerechtfertigt, bei dem eine Polizeidirektion im Parlamentsviertel angegriffen und sich einer von zwei PKK-Kämpfern nach Feuergefechten mit Einsatzkräften in die Luft gesprengt hatte. Nach Medienberichten wurden dabei zwei Einsatzkräfte verletzt.

Die PKK bekannte sich in einem veröffentlichten Schreiben zu der Tat und sprach davon, dass es sich dabei um einen »Akt der legitimen Verteidigung gegen die Missachtung der Menschenrechte« handele. In dem Statement wurde die Unterdrückung des kurdischen Volkes im allgemeinen, sowie u. a. die Isolationshaft Abdullah Öcalans und der mutmaßliche Einsatz von Chemiewaffen gegen die PKK-Guerilla im irakischen Kandilgebirge als Grund für den Anschlag genannt. Hakan Fidan, Außenminister und früherer Chef des türkischen Geheimdienstes MIT, hatte daraufhin am 4. Oktober mit der bislang unbewiesenen Behauptung, die beiden PKK-Kämpfer seien in Nordostsyrien ausgebildet worden und von dort aus in die Türkei eingereist, die ganze Region zum legitimen Ziel türkischer Militärangriffe erklärt.

Der Kovorsitzende des Exekutivrats der Demokratischen Autonomieverwaltung in der Region Dschasira in Nordostsyrien, Talaat Younis, erklärte seinerseits, dass der türkische Staat mit den jüngsten Angriffen seine feindselige Politik lediglich fortsetze, die er bereits seit 2009 unter »falschen Vorwänden« durchführe und die Younis als »brutale Aggression gegen die Regionen« bezeichnete, wie lokale Medien berichteten. Auch die Vorsitzende des Frauenrats der Selbstverwaltung von Nordostsyrien, Adalet Omer, sagte in einem Interview zur Einordnung: »Die Angriffe haben nie aufgehört.« Sie betonte dabei, dass das Schweigen der internationalen Gemeinschaft, die völkerrechtswidrigen Angriffe der Türkei erst ermögliche. Nach humanitärem Völkerrecht stellen das Zerstören ziviler Infrastruktur sowie die gezielte Tötung von Zivilisten Kriegsverbrechen dar.

Wann die nächste Angriffswelle auf Nordostsyrien kommt und ob es sich dann wieder um Luftschläge handeln wird, oder ob es auch zu einer weiteren Bodenoffensive wie bereits 2016, 2018 und 2019 kommt, ist derzeit unklar. Dass sie allerdings früher oder später kommen wird, wenn die Geschehnisse in Nordostsyrien weiterhin international ignoriert werden, scheint ausgemacht: Am Dienstag verlängerte das Parlament in Ankara das Mandat für das türkische Militär in Syrien und Irak um weitere zwei Jahre. Einen Tag später zeigte sich auch Außenminister Fidan entschlossen, die Angriffe fortzusetzen. Medienberichten aus der kurdischen Region im Irak zufolge, bezeichnete er den Willen der Türkei, weiterhin Ziele u. a. in Nordostsyrien anzugreifen als »unerschütterlich.« In der Zwischenzeit bleibt das Summen über den Köpfen.