Zentralbild/dpa-Zentralbild/dpa Muss begrenzt werden: Einflussnahme von Interessenvertretern auf Gesetzgebung (Berlin, 21.10.2021)

Künftig wird es für sie etwas komplizierter: Lobbyisten, die auf Gesetzgebungsvorhaben Einfluss nehmen wollen. In der Nacht zu Freitag beschloss die Ampelkoalition im Bundestag eine Novelle des Lobbyregistergesetzes. Eine »Nachschärfung«, wie es aus Kabinettskreisen am Donnerstag abend während der Debatte im Plenum hieß. Demnach seien nun die Auskunftspflichten von Interessenvertretern ausgeweitet worden. Fortan müssen sie etwa angeben, für welches Gesetz sie lobby­ieren wollen. Und wenn Mandats- und Amtsträger zu Lobbyisten konvertieren, müssen sie Ämter und Mandate offenlegen – frühere und aktuelle. Ferner haben alle Fürsprecher von Sonderinteressen Kernpunkte ihres Wunschzettels hochzuladen. Das Lobbyregister wird seit Anfang 2022 auf der Internetseite des Parlaments geführt.

Zudem: Die Möglichkeit, Angaben zum finanziellen Aufwand der Lobbytätigkeit zu verweigern, wurde gestrichen. Jedes Jahr würden in Deutschland 800 Millionen Euro für Lobbyismus ausgegeben, wurde der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Fechner, am Freitag bei dpa zitiert. Die Summe klingt hoch. Ist sie belegbar? »Ja, sie lässt sich direkt anhand der Daten aus dem Register ermitteln«, sagte SPD-Pressereferent Christian Helms am Freitag im jW-Gespräch. Spitzenreiter sei der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Stimmt, die Versicherer scheinen eine üppig gefüllte Schatulle zu haben: Rund 15 Millionen Euro geben sie jährlich zu Lobbyzwecken aus. Das verdeutliche, »wie stark und intensiv die Bestrebungen sind, uns hier zu beeinflussen«, meinte Fechner. Dabei müsse Interessenvertretung gar nicht mal zwingend etwas Schlechtes sein. Transparent solle sie aber sein.

Ist sie das nun? Bedingt. Denn die Novelle bleibt lückenhaft, kein großer Wurf. Kapitalverbände, Gewerkschaften und Kirchen müssen sich nicht in das Register eintragen lassen, erklärte ein Sprecher von »Transparency Deutschland« am Freitag gegenüber jW. Weshalb? »Sie seien mittels Grundgesetz extra geschützt, so die Rechtsauffassung des Bundeskabinetts.« Über die Tariffreiheit bzw. die Religionsfreiheit. »Das sehen wir anders, deshalb plädieren wir für die Abschaffung dieser Ausnahmen.« Auffallend ist auch: Eine unabhängige Kon­trollinstanz, ein Lobbybeauftragter etwa, fehlt; und nicht zuletzt hat die Ampel den im Koalitionsvertrag vereinbarten »exekutiven Fußabdruck« ausgeklammert. Damit entfällt, dass ausnahmslos alle Eingaben von Lobbyisten in die Ministerialbürokratie gesammelt und im Register bekanntgemacht werden. Sie seien nur verpflichtet, eine »grundlegende Stellungnahme« abzugeben, entscheiden selbst, was sie inhaltlich dafür halten. »Ein Schwachpunkt«, betonte der Transparency-Sprecher.

Wohlwollender reagierte am Donnerstag der Verein Lobbycontrol auf die Ampelnovelle. »Trotz vieler Versuche, die Reform an wesentlichen Stellen aufzuweichen, kann sie sich im Ergebnis sehen lassen.« Kritiken der »Lobbychecker« seien aufgegriffen worden, »wenn auch zum Teil mit Abstrichen.« Ein Problem: Spenden und schenken geht nun leichter, vor allem unkontrolliert. Der Grund: Zuwendungen von mehr als 10.000 Euro, die weniger als zehn Prozent des Spendenaufkommens insgesamt ausmachen, müssen nicht mehr veröffentlicht werden. Patrick Schnieder wittert dahinter das: ein halbklandestines Sponsoring für »links-grüne Vorfeldorganisationen« wie Greenpeace, Amnesty International oder Deutsche Umwelthilfe, teilte der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsbundestagsfraktion am Freitag mit. Dreist sei diese »einseitige Privilegierung«.

Susanne Hennig-Wellsow fordert hingegen die Anwendung des Registers bis auf ministerieller Referentenebene – und eh weniger Ausnahmen von der Registrierungspflicht. »Das wäre das Mindeste gewesen«, sagte die Linke-Bundestagsabgeordnete am Freitag zu jW. Aber es zeige sich, wer so wie die Ampel agiere, der wolle Lobbyisten nicht wirklich in die Schranken weisen.