Mohammed Salem/REUTERS Palästinensischer Junge während einer Militärübung der Hamas in Tunnel östlich von Gaza City (Juli 2016)

Wie einst der Vietcong im Vietnamkrieg hat die Hamas nach eigenen Angaben im Laufe der Jahre unter dem Gazastreifen ein Tunnelsystem von 500 Kilometer Länge gebaut. Es soll sich bis zu 60 Meter unter der Erde befinden. Innerhalb der israelischen Streitkräfte trägt das weit verzweigte Netz angeblich den Namen »Metro von Gaza«. Außer den Baumeistern selbst weiß freilich niemand, ob die Zahlen stimmen. Eine Bodenoffensive in den Gazastreifen birgt für Israel jedenfalls ein schwer kalkulierbares Risiko.

»Die große Debatte heute ist, ob man die Hamas aushungern oder bis zu 100.000 Menschen in Gaza töten soll«, berichtete ein nicht namentlich genannter Veteran der israelischen Einsatzkräfte mit vermeintlichem Insiderwissen dem US-amerikanischen Investigativjournalisten und Pulitzer-Preisträger Seymour Hersh vor einer Woche. Die Armeeführung ziehe deshalb in Betracht, die komplette Isolierung des Gazastreifens fortzusetzen, um die Hamas auszuhungern. Die israelische Führung nenne ihre Taktik intern den »Leningrader Ansatz«, erfuhr Hersh von seiner Quelle. Und da die reguläre Armee vor allem zur Absicherung der besetzten Westbank eingesetzt werde, sei die Realität, »dass die Bodentruppen nicht für den Kampf ausgebildet sind«, so der Insider. Jetzt würden sie auf die Schnelle darin geschult. Auch der russische Präsident Wladimir Putin fühlte sich neulich angesichts des israelischen Vorgehens an die »Blokada Leningrada«, die Belagerung seiner Geburtsstadt im Zweiten Weltkrieg durch die deutsche Wehrmacht erinnert. Damals verhungerten zwischen dem 8. September 1941 und dem 27. Januar 1944 mindestens eine Million Menschen.

Zivilbevölkerung betroffen

Aber bevor die Kämpfer der Hamas dehydriert und abgemagert kapitulieren, würde eine lang andauernde Hungerblockade die Zivilbevölkerung in Gaza treffen. »Die Lebensmittelvorräte in den Geschäften reichen vielleicht noch für vier oder fünf Tage«, teilte die UN-Organisation World Food Programme laut der palästinensischen Nachrichtenseite Maan am Dienstag mit. Die Kämpfer der Hamas werden womöglich länger zu essen und trinken haben. Nach Informationen der Israelis soll das Tunnelsystem Vorräte und Stromgeneratoren beherbergen. Auch die Raketen der Hamas sollen angeblich in den unterirdischen Gängen versteckt sein und können innerhalb des Tunnelsystems schnell hin und her bewegt werden. Deshalb sei die Hamas trotz des Dauerbombardements immer noch in der Lage, Israel unter Beschuss zu nehmen.

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass es nicht die Hamas alleine war, die Israel am 7. Oktober angegriffen hat. Der Islamische Dschihad war wohl ebenfalls beteiligt. Wie groß sein Anteil war, ist bis jetzt völlig unklar, ebenso ist die Frage noch unbeantwortet, wer zum Beispiel für das Massaker auf dem Techno-Rave in der Negev-Wüste verantwortlich zeichnet. Israel macht seit langem grundsätzlich die Hamas für jeden Angriff aus dem Gazastreifen verantwortlich, weil sie dort regiere und für die innere Sicherheit zuständig sei.

Die Hamas gab laut AP bereits am 12. Oktober bekannt, sie sei auf alles vorbereitet, auch auf einen langwierigen Krieg. Angesichts der umfangreichen Planungen vor dem Angriff auf Israel, »sei es schwer vorstellbar, dass sie nicht versucht haben, jedes mögliche Szenario strategisch zu planen«, zitierte AP die palästinensische Analystin der internationalen Denkfabrik »Crisis Group«, Tahani Mustafa. Aber es gibt auch Gegenstimmen, vor allem aus israelischen Militärkreisen, die vermuten, dass die Hamas nicht mit einer so vehementen Reaktion gerechnet habe. »Israel kann sich mit keinem anderen Ziel zufriedengeben als der Vernichtung der Hamas in Gaza als Militär- und Regierungsorgan. Alles andere wäre ein israelischer Misserfolg«, schrieb Exgeneralmajor Giora Eiland am 12. Oktober im israelischen Ynet.

Hinterhalte gefürchtet

Die israelische Armeeführung fürchte die Hinterhalte, in die sie bei einem Einmarsch in den Gazastreifen laufen könnte, nahm der frühere US-Botschafter in Israel, Daniel Kurtzer am Montag beim US-Sender CNBC an. Panzer sind in den engen Gassen von Gaza-Stadt und den Flüchtlingslagern praktisch wertlos, solange nicht alles in Schutt und Asche liegt. Eine Bodenoffensive bringt auch die Geiseln in größte Gefahr. Die geplante Eliminierung der Hamas »könnte auch in Etappen, mit zusätzlichen Einfällen kleiner Gruppen israelischer Soldaten statt einer vollständigen Invasion geschehen«, vermutet Kurtzer. Zwischendurch wird das gnadenlose Bombardement auf Gaza weitergehen und der Bevölkerung die Existenzgrundlage entzogen, so dass auch diejenigen gezwungen sind, aus dem Norden zu fliehen, die der israelischen Anweisung bis dahin nicht nachgekommen sind. Das Ergebnis wäre eine sogenannte Free-Fire-Zone und ein zerstörtes Gebiet, in das die Bevölkerung für lange Zeit nicht wieder zurückkehren könnte, wenn überhaupt.

»Die Zeit für politische Lösungen wird knapp und die mögliche Ausweitung des Krieges an anderen Fronten nähert sich dem unvermeidlichen Stadium«, warnte der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian auf X. Soll heißen, die mit Iran verbündete libanesische Hisbollah, die ungleich stärker ist als die Hamas, könnte sich mehr als jetzt schon militärisch einschalten. Es gibt aber auch nicht wenige in der Region, die überzeugt sind, dass die zweite Nakba begonnen hat – eine mit Flucht, Vertreibung und Massakern einhergehende »Katastrophe« wie bei Israels Staatsgründung 1948.