Nachschlag: Verkehrte Welt

Monika Skolimowska/ZB/dpa Fachkräfte händeringend gesucht!

Nach dem Abi erst mal etwas »Gutes tun«, vielleicht in Afrika oder Lateinamerika? Seit 2007 fördert der Bund fröhlich koloniale Kontinuitäten mit dem »Weltwärts«-Freiwilligenprogramm. Neben der üblichen Nord-Süd-»Kooperation« gibt es auch 3.500 Plätze für Süd-Nord-Freiwillige. Das Auswahlprozedere ist streng. Vorausgesetzt seien eine »intellektuelle und seelisch-moralische Reife, die angelegt sein muss in der Erziehung« und »ein gewisser Bildungsstandard«, erklärt Waldorfschullehrer Thomas Freiwald, der die Freiwilligen aus dem globalen Süden in anthroposophischen Einrichtungen unterbringt. Völkerverständigung at its best: Während die Freiwilligen aus der BRD Selfies mit Babys in Kinderheimen machen, lernen die Süd-Nord-Freiwilligen ihren Namen zu tanzen bei einem Globulisnack. Spaß beiseite. Die meisten arbeiten in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, in Kitas oder Altenheimen. Sehr zur Freude der Fachkräftejäger. Viele Freiwillige bleiben – im Gegensatz zu den deutschen Teilnehmenden. (ae)