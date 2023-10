DreamWorks Animation Knuddelige Softrocker: Trolls auf der Bühne

Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn sich der Inhalt eines Films auf einen einzigen Satz reduzieren lässt. Ist dieser eine Satz dann auch noch pure Psychologie, kann ich nur sagen: Volltreffer! »Trolls – Gemeinsam stark«, der dritte Film über die knuddelig kuscheligen Softrocker, beschäftigt sich mit der Frage: Was passiert, wenn du dir selbst begegnest?

In dem Trickfilmmusical treffen zwei Bands aufeinander, die scheinbar gegensätzlicher nicht sein könnten. »BroZone« ist eine Troll-Boygroup, die hoffnungslos zerstritten ist. Jahre sind seit ihrer Trennung vergangen, doch die Zeit konnte keine Wunden heilen, und ein Comeback steht für keinen einzigen der fünf Brüder zur Debatte. Das ist etwas seltsam, denn jeder von ihnen ist eigentlich total in Ordnung. Dennoch harmonierten sie nicht, jedenfalls nicht auf Dauer.

Von perfektem Zusammenhalt kann bei Velvet & Veneer zwar auch keine Rede sein, doch Velvet und ihr Bruder Veneer funktionieren trotzdem auf der Bühne und feiern gigantische Erfolge, obwohl sie null Talent haben. Dieses Problem haben sie auf ihre Art gelöst. Sie halten Floyd, einen der BroZone-Brüder, in einem Flakon gefangen. Die Chancen für Floyd, aus dem Flakon zu fliehen, sind verdammt gering, denn das Ding ist aus Diamant. Doch weshalb haben ihn Velvet & Veneer überhaupt darin eingesperrt? Sobald dem teuflischen Geschwisterpaar im Konzert Stimme und Power flöten zu gehen drohen, wird mal kurz aus dem Zerstäuber geschnieft. Floyd im Flakon lässt bei diesem Talent-Vampiring jedes Mal mächtig Federn. Velvet, die also kein bisschen samtig oder gar sanftmütig ist, merkt, dass ­Floyd bald ausgehaucht haben wird. Da ist Talentnachschub gefragt.

»Trolls – Gemeinsam stark« weist etliche Kontinuitäten auf. Regisseur Walt Dohrn war auch schon bei den ersten beiden Teilen dabei und sorgt bestens dafür, dass es knallbunt hippt und ploppt und bobbt, wenn es handlungsmäßig mal nicht so richtig vorwärts geht. Die große Kunst bei einem Kinospaß für die ganze Familie besteht ja nun mal darin, dafür zu sorgen, dass sich keiner aus den anwesenden vier Generationen auch nur eine Sekunde lang langweilt. Meine Beobachtung bei der Pressevorführung war, dass es das eingespielte Autorenteam Jonathan Aibel und Glenn Berger sehr gut hinbekommen hat, den älteren Zuschauern eine unterhaltsame Story mit pointierten Dialogen zu bieten und die ganz jungen mit lustigen Einlagen bei Laune zu halten, die oft gekonnt reduziert sind; es beeindruckt schon, wenn in anderthalb Stunden totaler optischer Überflutung ein einzelnes Bildchen von einem Scheißhaus die gesamte Kinderschar zum Lachen bringt. Aibel und Berger sind halt Profis: »Shrek the Third«, »Kung Fu Panda« Teil eins, zwei und drei und viele andere. In einem Interview hat sich Jonathan Aibel unlängst in die Trickkiste linsen lassen. Was ich erhaschen konnte, ist: Man nehme eine unerschütterlich optimistische Figur, schicke sie auf eine Reise voller aussichtslos aussehender Prüfungen, die sie trotz der Skepsis ihrer Freunde und Gefährten meistert, so dass sie am Ende noch optimistischer ist als vorher.

Diese Figur ist die Prinzessin Poppy. Sie ist mit einem der BroZone-Brüder liiert, ohne zu wissen, dass der mal ein Star war. Das erfährt sie erst, als ein anderer Bro mit einem Brief angerauscht kommt, einem fingierten Hilfeschrei aus dem Flakon, denn Velvet ist sich sicher, dass Floyds Brüder aufkreuzen werden, um ihn zu retten. Schließlich kann nur eines Diamant brechen: die perfekte Harmonie. Die Fähigkeit dazu traut sie den BroZone-Brüdern allerdings nicht zu, denn eines weiß sie genau: Es gibt in dem knallharten Musikgeschäft nicht eine einzige Band, die demokratisch geführt wird. Und wenn, dann gibt es sie nicht lange.

»Trolls – Gemeinsam stark« ist ohne Zweifel der beste der drei Trolls-Filme, auch wenn ich die anderen nicht kenne. Noch nicht.